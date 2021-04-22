МИД РФ: Разрушение отношений с ЕС - не выбор Москвы

Россия не стремится разрушить отношения с Европейским союзом, подрывную работу ведет сам ЕС. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Как мы прекрасно видим и на примере Чехии, и на примере Польши, и на примере Брюсселя коллективного, это разрушение происходит с их стороны", - заявила дипломат в эфире радиостанции Вести FM.

Накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сделал заявление о том, что ЕС будет быстро реагировать на якобы "подрывные действия российских спецслужб", которые "угрожают безопасности и стабильности Европы". При этом он отметил, что поддерживает власти Чехии в вопросе высылки российских дипломатов.

Комментируя слова Борреля, Мария Захарова посоветовала Евросоюзу заниматься не Россией, а своими проблемами, и предоставить миру отчет о деятельности своих спецслужб.

"А когда мы услышим из Брюсселя от руководителя евродипломатии подробный анализ и отчет о деятельности спецслужб стран-членов ЕС, - сказала дипломат. - Они же у них есть и бюджеты у них миллиардные, что они делают?"