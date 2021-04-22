МИД РФ: Россия готова привить сотрудников ООН "Спутником" после одобрения ВОЗ

По его словам, российская сторона готова вакцинировать сотрудников ООН, "но после того, как наши вакцины окажутся в списке одобренных ВОЗ и европейским регулятором".

По мнению дипломата, "это все может произойти очень быстро". И тогда российская сторона будет готова представить свою вакцину.

"Мы заинтересованы в том, чтобы помочь ооновцам выполнять их миссию и в том, чтобы сделать их работу более безопасной", - отметил Вершинин.

В настоящий момент "Спутник V" одобрен в 60 странах по всему миру.