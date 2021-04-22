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22.04.2021 11:03
Рубрика: Власть

МИД РФ: Россия готова привить сотрудников ООН "Спутником" после одобрения ВОЗ

Текст: Константин Волков
Россия готова вакцинировать препаратом против коронавируса "Спутник V" сотрудников ООН, но сначала он должен быть одобрен Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Об этом заявил журналистам на брифинге в Женеве 22 апреля замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.
Фото: Олеся Курпяева / РГ Фото: Олеся Курпяева / РГ
Фото: Олеся Курпяева / РГ

По его словам, российская сторона готова вакцинировать сотрудников ООН, "но после того, как наши вакцины окажутся в списке одобренных ВОЗ и европейским регулятором".

Фото: Сергей Михеев/РГ
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По мнению дипломата, "это все может произойти очень быстро". И тогда российская сторона будет готова представить свою вакцину.

"Мы заинтересованы в том, чтобы помочь ооновцам выполнять их миссию и в том, чтобы сделать их работу более безопасной", - отметил Вершинин.

В настоящий момент "Спутник V" одобрен в 60 странах по всему миру.

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