МИД РФ: Россия готова привить сотрудников ООН "Спутником" после одобрения ВОЗ

Россия готова вакцинировать препаратом против коронавируса "Спутник V" сотрудников ООН, но сначала он должен быть одобрен Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Об этом заявил журналистам на брифинге в Женеве 22 апреля замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.
Фото: Олеся Курпяева / РГ
По его словам, российская сторона готова вакцинировать сотрудников ООН, "но после того, как наши вакцины окажутся в списке одобренных ВОЗ и европейским регулятором".
По мнению дипломата, "это все может произойти очень быстро". И тогда российская сторона будет готова представить свою вакцину.
"Мы заинтересованы в том, чтобы помочь ооновцам выполнять их миссию и в том, чтобы сделать их работу более безопасной", - отметил Вершинин.
В настоящий момент "Спутник V" одобрен в 60 странах по всему миру.