МИД РФ: У России и ЕС экономическая взаимозависимость

У России и Европы есть основа для взаимодействия, в том числе - экономическая взаимная зависимость, об этом заявил 22 апреля замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко, выступая на онлайн-конференции "Россия и Европа в завтрашнем мире​​​. Оглядываясь на прошлое, чтобы двигаться в будущее".

По словам дипломата, нынешняя непростая ситуация в отношениях - результат деятельности политиков.

"В отношениях России и ЕС те проекты, которые были задуманы, над которыми мы вместе работали, не состоялись лишь по той причине, что Евросоюз оказывался неготовым к равноправному сотрудничеству, - отметил дипломат. - Эта политика, которая во главу угла ставила интересы ЕС и фактически двигала руководство ЕС смотреть на всех соседей с точки зрения территорий, где должны автоматически применяться ЕСовские стандарты, это никогда не будет работать в отношении России".

Однако, подчеркнул Грушко, основа для взаимодействия есть.

Он отметил, что между двумя регионами существует "объективная взаимозависимость".

"Даже сегодня, если мы посмотрим на структуру нашей торговли, то она почти в этом году будет близка к 300 миллиардам долларов, для Евросоюза это - стратегический компонент, даже в сравнении с торговлей США и ЕС", считает замминистра иностранных дел РФ.