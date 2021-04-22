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Рубрика: В мире

МИД РФ заявил о продолжающихся провокациях НАТО в Черном море

Текст: Константин Волков

США и другие страны НАТО продолжают проводить провокационную деятельность в регионе Черного моря, заявила на брифинге 22 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Фото: РИА Новости
МИД РФ: Москва призывает Киев и НАТО отказаться от военных приготовлений

По ее словам, страны НАТО стремятся нарастить присутствие у границ России.

Также Захарова подчеркнула, что Москва призывает Киев "незамедлительно прекратить военную эскалацию в Донбассе, перестать имитировать переговорный процесс и приступить к ответственному исполнению обязательств по внутриукраинскому урегулированию на безальтернативной основе Минского комплекса мер".

Дипломат отметила, что Киев уклоняется от прямого обсуждения проблем с ДНР и ЛНР, а также на то, что видеоконференция советников лидеров нормандской четверки 19 апреля закончилась безрезультатно.

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