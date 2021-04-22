Семьи с детьми смогут использовать льготную ипотеку для строительства собственного дома. Изменения в программу "Семейная ипотека" внес премьер-министр Михаил Мишустин.

"Правительство продолжает поддерживать семьи с детьми. Это одна из самых приоритетных сегодня тем. Действует целый пакет ипотечных программ по льготной ставке, в которых заинтересованы и покупатели, и застройщики", - заявил Мишустин на совещании со своими заместителями. "Покупка жилья - мера востребованная, и теперь мы расширяем возможность взять такую льготную ипотеку и на строительство жилого дома. Рассчитываем, что 20 тысяч семей смогут улучшить жилищные условия", - считает глава правительства.

Выдавать займы будут семьям, в которых с 1 января 2018 года родился второй или последующий ребенок, а также с детьми, имеющими ограничения по здоровью. Льготные кредиты по ставке до 6 процентов предусмотрены как на строительство частного дома, так и на приобретение земельного участка при условии заключения договора подряда со строительной компанией или индивидуальным предпринимателем. Первоначальный взнос составит 15 процентов стоимости участка и возведения дома или только цены строительства, если у заемщика уже есть земля.

Максимальная сумма кредита аналогична займам, выдаваемым для покупки жилья в многоквартирных домах. В Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях это 12 миллионов рублей, в остальных регионах - шесть миллионов.

В правительстве ожидают, что объем дополнительного кредитования составит около 79 миллиардов рублей. Это позволит построить 2,8 миллиона квадратных метров жилья. Решение не потребует дополнительного финансирования от правительства. "Государственное субсидирование будет осуществляться за счет бюджета, который уже предусмотрен на "Семейную ипотеку", - прокомментировал ситуацию глава института развития "ДОМ.РФ" Виталий Мутко. Он отметил, что с 2018 года по программе в новые квартиры переехали 135 тысяч семей, но многие хотели бы жить в загородном доме.

Тем временем

Правительство решило расширить программу поддержки региональных воздушных перевозок. "Авиакомпании, которые выполняют полеты по местным маршрутам, почти 10 лет успешно пользуются субсидиями от государства на приобретение самолетов в лизинг. Теперь такая программа будет действовать и в отношении современных вертолетов отечественного производства", - сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Авиаперевозчики смогут сэкономить на уплате лизинговых или арендных платежей и увеличить количество перевозок в труднодоступных районах страны.

Этот вопрос поднимался во время поездки главы кабмина по Дальнему Востоку. "Уверен, что новый механизм поддержки будет широко востребован малой авиацией и позволит обновить вертолетный парк, в том числе за счет модернизированной версии многоцелевого легкого вертолета "Ансат", - сказал Михаил Мишустин. Он добавил, что важно обеспечить связанность территорий, развивать коммуникации, чтобы людям было удобнее добираться из региона в регион.