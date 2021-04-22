Михалков пообещал, что открывающийся ММКФ будет "авторски насыщенным"

Президент Московского Международного кинофестиваля, режиссер Никита Михалков провел традиционный брифинг с прессой перед открытием киносмотра в офлайн-формате, при этом предупредил, что опасность не миновала. Никита Сергеевич начал с сообщения, о том, что председатель жюри ММКФ этого года - всемирно известный кинорежиссер Брийянте Медоса - не приедет. У него положительный тест на коронавирус. Мендоса прислал видеообращение, записанное специально для аудитории фестиваля.

Михалков подчеркнул, что на 43-м ММКФ будут исполняться все меры безопасности. "Прошу вас предупреждать зрителей, тех, кто пойдет в кино, чтобы соблюдали все необходимое - обратился он к прессе. - Опасность не миновала. Хочется, чтобы фестиваль не подвели зрители. Если в результате начнется новая волна болезни, пострадают все. А так нам доверяют, и мы обещаем все провести должным образом". Мэтр порадовался, что ММКФ проходит в "свободное от фестивалей время - еще не начались ни Канны, ни Венеция". Он отметил, что люди соскучились по общению и теплу.

Как обычно, Никита Михалков огласил цифры. Несмотря на то, что кинофестиваль готовился за более короткое время, чем обычно, на нем будет 210 картин, а в 2020-м году было 189 фильмов. Что касается программы этого года, Михалков выразил свое отношение к ней одной фразой: "Фестиваль насыщен авторски".

На вопрос о проблеме с гостями из других стран, Михалков ответил, что да, такая есть, и она связана не только с коронавирусом. "Вы прекрасно понимаете, что нас все время пытаются сделать изгоями. И для многих моих коллег в других странах оставлен определенный барьер, который они должны превозмочь собственной волей и бесстрашием. Не все на это идут. Но есть люди, которые приезжают к нам, и даже в Крым. Вопрос для нас непростой. В первые годы существования фестиваля его качество многие определяли количеством звезд. Кино было побоку. А в последние годы основной упор делается на само кино и на разнообразие программ".

Несколько вопросов были связаны с грядущими проектами Никиты Михалкова. Он поведал журналистам сенсационную новость: вместе со съемочной группой фильма "Шоколадный револьвер" приняли решение вернуть инвесторам деньги. Дело в том, что предполагались съемки с Лос-Анджелесе (большой блок), Германии, Франции. Пандемия сделала это невозможным. Однако, Михалков не сидит сложа руки и переключился на театр. Во время проведения кинофестиваля, 24 апреля, состоится спектакль в Большой театре, поставленный как продолжение фильма Никиты Михалкова "12". Никита Сергеевич признался, что ставить спектакль на исторической сцене Большого для него было страшно. Но он верит, что премьера пройдет хорошо и постановка будет долгоиграющей, потому что в ней затронуты актуальные вопросы.

Обозревателя "РГ" интересовал вопрос, каким Михалков видит будущее Московского кинофестиваля в цифровую эпоху, когда многие из картин, что участвуют в программе, в скором времени появятся на сервисах. Никита Сергеевич признался, что во время пандемии сам каждый день смотрел кино онлайн - всего 150 фильмов. Но посетовал, что в кино "наш сегодняшний мир дает огромные возможности понимать и знать, как сделать. Но уходят возможности, что сделать".

Мэтр сказал так: "Будущее для нас туманно. Если цифровые технологии будут владеть человеком - ничего хорошего не будет. Например, в экстремальных ситуациях искусственный интеллект не позволит человеку совершить подвиг, потому что это душевный порыв". "Если будущее не будет взято в руки живыми людьми, нас ждет самоистребление", - добавил он.

Также Михалков сказал, что слово "комфорт" которое все так полюбили, благодаря технологиям, ему кажется страшным: "Это отдача человеком своей воли в чужие руки". Никита Сергеевич пошутил: "Я не привык жить в лесу, молиться колесу. Но, когда начинаешь думать о том, что попадаешь в зависимость от техники... Любая зависимость, даже от детей, начинает угнетать. Зависимость от где-то существующего искусственного интеллекта таит в себе опасность, что человек начнет совершать поступки которые сам не сможет оценить".