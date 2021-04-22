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22.04.2021 10:56
Рубрика: Экономика

Минэкономразвития резко повысило прогноз по цене на российскую нефть Urals

Текст: Сергей Тихонов
Выше 50 долларов за баррель будет стоить в среднем основной экспортный сорт российской нефти Urals до 2024 года. Такие оценки содержатся в обновленном макропрогнозе, который подготовило Минэкономразвития, сообщил источник в ведомстве.

В 2021 году ожидается пик цены Urals - 60,3 доллара за баррель, после чего она начнет постепенно снижаться: 56,2 доллара в 2022 году, 54,8 доллара в 2023 году, до 54,2 доллара в 2024 году.

Фото: iStock
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Как сообщил источник, знакомый с ситуацией, "вице-премьер - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко поручил соответствующим федеральным и региональным органам власти использовать сценарные условия прогноза социально-экономического развития в предстоящем бюджетном процессе на 2022 год". Факт получения письма подтвердили в пресс-службе Минэкономразвития.

В предыдущем варианте прогноза, представленном в сентябре 2020 года, Минэкономразвития ожидало, что цены на нефть Urals до 2024 года не превысят 50 долларов за баррель. Улучшение прогноза связано с восстановлением глобальной экономики и сопутствующим ростом спроса на нефть.

Сорт Urals приносит основной доход от экспорта нефти в бюджет России. К ее стоимости привязано бюджетное правило, по которому доходы ниже цены отсечения поступают в казну, а превышающие ее, конвертируются в валюту и поступают в Фонд национального благосостояния (ФНБ). В 2021 году цена отсечения составляет 43,3 доллара за баррель. В 2020 году она была 42,4 доллара за баррель, в 2022 году вырастет до 44 долларов за баррель.

Нефть Urals получается за счет смешения нефти Западной Сибири и Европейской части России. До недавнего времени ее поставляли главным образом в Европу, но с 2018 года стал стабильно расти экспорт в азиатские страны, в первую очередь в Китай.

Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Минэкономразвития Цена на нефть

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