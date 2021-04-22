Минпросвещения обновит сроки обучения для 100 профессий в колледжах

Министерство просвещения разработало новый макет для образовательного стандарта (ФГОС) среднего профобразования. По сути, это общие "рамки", в которых прописаны сроки обучения, обязательные предметные модули (физкультура, история и т.п). Данные о том, сколько процентов от программы уйдет на практику, а сколько - на теорию, а в конце обучения - практический демонстрационный экзамен.

Цель создания таких общих "рамок" - укрупнение действующих профессий и специальностей с широким выбором квалификаций. По новому макету в 2021 году планируется подготовить 100 проектов стандартов, сообщает Минпросвещения.

Новый макет предусматривает:

- оптимизацию сроков обучения (до 2 лет - для рабочих профессий и специальностей, до 3 лет - для более технологичных);

- возможность формирования образовательной программы по принципу "конструктора компетенций";

- возможность освоения дополнительных квалификаций по выбору студента;

- больше часов на практику, гибкость образовательных циклов;

- введение цифрового модуля, позволяющего трансформировать профессию в цифровую;

- изучение основ бережливого производства.

- Тенденция, когда все больше молодых ребят выбирают для обучения колледжи и техникумы, фиксируется не первый год. Востребованность системы среднего профобразования (СПО) растет. По новому макету уже в этом году будут разработаны стандарты по 100 профессиям и специальностям СПО, - сказал первый заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко.