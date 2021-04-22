Новости

Депутаты ГД обратились в Ростуризм и ФАС по поводу цен на турпоездки 11:34
Мавзолей закроют на время подготовки к Параду Победы 11:26
Минпросвещения обновит сроки обучения для 100 профессий в колледжах 11:24
Билеты в Минск резко подорожали на фоне ограничения авиасообщения с Турцией 11:24
Турция вводит трехдневный локдаун 11:21
В Совфеде назвали смешными требования Чехии о компенсации 10:51
В Чили несколько десятков человек привили вакциной для собак 10:49
В Киргизию 22 апреля прибудет первая партия российской вакцины "Спутник V" 10:41
В Москве начали наносить разметку для военной техники 10:39
Врачи назвали еще один побочный эффект коронавируса 10:37
Генетики смогут сделать коровье молоко безопасным для аллергиков 10:31
Просроченные долги россиян по потребкредитам достигли четверти всего портфеля 10:29
На Чукотке главврач купил наркотики от имени медцентра 10:28
На Урале квартира загорелась из-за робота-пылесоса 10:26
Посол США покинул Москву 10:20
МИД РФ: Разрушение отношений с ЕС - не выбор Москвы 10:18
Саммит НАТО состоится 14 июня 10:17
Капризов забил гол, разобравшись с пятью соперниками 10:08
В Индии за сутки выявили более 300 тысяч случаев COVID-19 10:07
Косачев назвал "сотрясанием воздуха" слова Киева об отключении РФ от SWIFT 10:04
Минэкономразвития прогнозирует укрепление рубля 10:02
Житель Новосибирской области пойдет под суд за поджог 63 дач 09:58
Массовый переезд белорусских компаний в Латвию оказался фейком 09:54
На Украину прибыли три военных самолета США, Британии и Канады 09:43
Ракеты "Циркон" выведут ВМФ России на новый уровень 09:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Пять вопросов о вакцине "ЭпиВакКорона"
Пять вопросов о вакцине "ЭпиВакКорона"
22.04.2021 11:24
Рубрика: Общество

Минпросвещения обновит сроки обучения для 100 профессий в колледжах

Текст: Ксения Колесникова

Министерство просвещения разработало новый макет для образовательного стандарта (ФГОС) среднего профобразования. По сути, это общие "рамки", в которых прописаны сроки обучения, обязательные предметные модули (физкультура, история и т.п). Данные о том, сколько процентов от программы уйдет на практику, а сколько - на теорию, а в конце обучения - практический демонстрационный экзамен.

Федеральную доплату будут получать кураторы 104 365 групп в колледжах

Цель создания таких общих "рамок" - укрупнение действующих профессий и специальностей с широким выбором квалификаций. По новому макету в 2021 году планируется подготовить 100 проектов стандартов, сообщает Минпросвещения.

Новый макет предусматривает:

- оптимизацию сроков обучения (до 2 лет - для рабочих профессий и специальностей, до 3 лет - для более технологичных);

- возможность формирования образовательной программы по принципу "конструктора компетенций";

- возможность освоения дополнительных квалификаций по выбору студента;

- больше часов на практику, гибкость образовательных циклов;

- введение цифрового модуля, позволяющего трансформировать профессию в цифровую;

- изучение основ бережливого производства.

Подать документы в колледж можно будет через портал госуслуг

- Тенденция, когда все больше молодых ребят выбирают для обучения колледжи и техникумы, фиксируется не первый год. Востребованность системы среднего профобразования (СПО) растет. По новому макету уже в этом году будут разработаны стандарты по 100 профессиям и специальностям СПО, - сказал первый заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко.

Общество Образование Правительство Минпросвещения Реформа образования

Главное сегодня

Выплаты детям и борьба с COVID-19. Главные тезисы Послания президента
Минтруд изучит вопрос продления майских праздников
За сутки в России подтверждено 8996 случаев COVID-19 в 85 регионах
Косачев назвал "сотрясанием воздуха" слова Киева об отключении РФ от SWIFT
Греф оценил вероятность третьей волны коронавируса в России
Кому предназначена вакцина "ЭпиВакКорона"
Роспотребнадзор обязал возвращающихся из-за границы сдавать тест на COVID-19