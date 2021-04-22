Мишустин: Кабмин подготовит целостную систему мер поддержки семей с детьми

Правительство подготовит целостную систему мер поддержки семей с детьми, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Особое внимание министры должны уделить родителям, воспитывающим ребенка в одиночку.

"Уже с 1 июля на детей от 8 до 16 лет из таких неполных семей будет назначаться специальная выплата - свыше 5500 рублей", - напомнил глава кабмина предложения президента, озвученные в Послании Федеральному Собранию.

Также на всех школьников единовременно будет выделено по 10 тысяч рублей, в том числе и на детей, которые в этом году пойдут в первый класс. "Нужно, чтобы их родители могли получить все положенные выплаты максимально удобно, без лишних заявлений и волокиты", - указал премьер.

Будет увеличен размер оплаты больничного по уходу за ребенком до 7 лет включительно. Его "отвяжут" от трудового стажа, и составит он 100 процентов заработка. "А будущие мамы, если у них есть финансовые трудности, если встанут на учет в ранние сроки беременности, будут ежемесячно получать по 6350 рублей", - напомнил Мишустин.

Глава правительства также упомянул предложение президента возвращать родителям половину стоимости путевки за детский отдых в летних лагерях. Он поручил вице-премьерам Татьяне Голиковой и Дмитрию Чернышенко взять исполнение этой задачи на особый контроль.