Правительство подготовит целостную систему мер поддержки семей с детьми, уделив внимание и родителям, воспитывающим их в одиночку. Об этом 22 апреля на заседании кабмина заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Естественно, что кабмин начал в четверг свою работу с анализа Послания президента Федеральному Собранию и шагов по реализации его социально-экономический части. Выполнение этих положений глава правительства считает безусловным ориентиром работы исполнительной власти. "Не надо ждать формального выхода поручений. Президент все задачи в Послании уже обозначил. Начинать эту работу необходимо уже сегодня, - указал Мишустин. - Прошу незамедлительно приступить к проработке поручений главы государства и подготовить необходимую правовую базу". Все меры, которые озвучивал глава государства в своей речи, должны стать основой при подготовке новых инициатив социально-экономического развития страны, подчеркнул премьер. Разработать их предстоит до 1 июля.

Михаил Мишустин в первую очередь выделил задачи по поддержке российских семей. Правительство подготовит целостную систему мер, особое внимание уделив родителям, воспитывающим ребенка в одиночку. "Уже с 1 июля на детей от 8 до 16 лет из таких неполных семей будет назначаться специальная выплата - свыше 5500 рублей", - напомнил глава кабмина. Также на всех школьников единовременно будет выделено по 10 000 рублей, в том числе и на детей, которые в этом году пойдут в первый класс. "Нужно, чтобы их родители могли получить все положенные выплаты максимально удобно, без лишних заявлений и волокиты", - указал премьер. Будет увеличен размер оплаты больничного по уходу за ребенком до 7 лет включительно. Его "отвяжут" от трудового стажа, и составит он 100 процентов заработка. "А будущие мамы, если у них есть финансовые трудности, если встанут на учет в ранние сроки беременности, будут ежемесячно получать по 6350 рублей", - напомнил Мишустин.

Глава правительства также упомянул предложение президента возвращать родителям половину стоимости путевки за детский отдых в летних лагерях. Он поручил вице-премьерам Татьяне Голиковой и Дмитрию Чернышенко взять исполнение этой задачи на особый контроль.

В части здравоохранения с 1 июля будет расширена диспансеризация граждан всех возрастов, проработают меры для борьбы с сердечно-сосудистыми, онкологическими и другими заболеваниями. "В течение трех лет дополнительно обеспечим поставки 5000 автомобилей в регионы нашей страны", - сказал Михаил Мишустин об обновлении парка скорой помощи.

Большой блок Послания президента касался финансовой поддержки регионов через замещение коммерческих займов бюджетными и предоставление инфраструктурных кредитов. "Надо максимально быстро обеспечить предоставление таких займов, чтобы субъекты Российской Федерации могли их использовать. Это решение даст регионам дополнительные возможности для развития, реализации проектов", - заметил председатель правительства.

Президент говорил о необходимости стимулирования в стране инвестиционной активности. Правительство готово упростить условия работы и пребывания в России для зарубежных инвесторов. Новые положения предусмотрены подготовленными поправками в Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации". "Теперь иностранные граждане, которые инвестируют в российскую экономику, смогут в упрощенном порядке получить вид на жительство для себя и членов семьи. Для них будет исключен этап оформления разрешений на временное проживание", - заявил Мишустин. Правительство определит для таких инвесторов требования к объему вложений в российскую компанию и условия создания собственного бизнеса.

Нужно, чтобы родители могли получить все положенные выплаты максимально удобно, без лишних заявлений и волокиты

По словам премьера, это успешная международная практика. Все страны стараются привлечь инвесторов и высококлассных специалистов для совместных проектов, поскольку такое сотрудничество помогает создать новые высокопроизводительные рабочие места, ускорить технологическое обновление экономики, повысить ее конкурентоспособность.

В повестку заседания также включили поправки в закон о национальной платежной системе, направленные на лучшее администрирование доходов бюджетов всех уровней. Сейчас, напомнил премьер-министр, на любой денежный перевод отводится три рабочих дня, даже в случаях, когда речь идет о перечислении налогов или оплате государственных или муниципальных услуг. "Документ вводит ускоренный порядок выполнения переводов на счета, которые входят в состав единого казначейского счета. Кредитные организации будут обязаны выполнять их в течение одного рабочего дня", - пояснил Мишустин суть нововведений. Срок поступления денежных средств в бюджетную систему значительно сократится.