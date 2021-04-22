Мишустин призвал незамедлительно приступить к проработке задач Послания

Председатель правительства Михаил Мишустин попросил подчиненных незамедлительно приступить к проработке задач, поставленных президентом в Послании Федеральному Собранию. "Не надо ждать формального выхода поручений. Президент все задачи в Послании уже обозначил. Начинать эту работу необходимо уже сегодня", - подчеркнул он на заседании кабмина.

Выплаты детям и борьба с COVID-19. Главные тезисы Послания президента Выполнение положений Послания премьер назвал безусловным ориентиром работы правительства. Совместно с депутатами Государственной Думы, членами Совета Федерации и региональными властями предстоит сделать все необходимое для реализации прозвучавших задач. "Предстоит большая работа, - сказал Мишустин. - Все меры, которые были озвучены президентом в Послании Федеральному Собранию, должны стать основой при подготовке новых инициатив социально-экономического развития страны". По поручению главы государства правительство разработает их до 1 июля.