МОК утвердил музыку Чайковского в качестве гимна России на Играх

Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил музыку композитора Петра Чайковского в качестве гимна России на Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио и Пекине. Об этом сообщил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

В качестве гимна будет использоваться концерт композитора для фортепиано с оркестром.

"Завершился непростой процесс всех согласований с Международным олимпийским комитетом. Хочу поблагодарить своих коллег из МОК и ОКР за совместную работу. С сегодняшнего дня у нашей олимпийской команды есть все элементы айдентики", - цитирует Позднякова ТАСС.

Российская команда выступит на предстоящих летних и зимних Играх под флагом Олимпийского комитета России, содержащий триколор.

В декабре прошлого года Спортивный арбитражный суд в Лозанне принял решение о запрете российским спортсменам выступать под национальными флагом и гимном сроком два года.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.