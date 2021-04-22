Новости

Умер советский актер Оразмурад Гуммадов 14:31
В Facebook обнаружена новая серьезная уязвимость 14:29
Суд приговорил экс-сотрудника ФСБ Черкалина к семи годам колонии 14:27
Стали известны регионы РФ с самым высоким спросом на ипотеку 14:21
13 российских предпринимателей впервые вошли в список Forbes 14:20
В Кремле не видят проблемы в отъезде ученых из страны 14:19
В Москве организаторы финансовой пирамиды обманули людей на 460 млн рублей 14:15
Вооруженные силы стран СНГ создадут единую систему связи 14:02
Участвовавшим в незаконных акциях иностранцам закроют въезд в Россию на 40 лет 13:58
В России начались испытания вакцины для профилактики аллергии на кошек 13:50
Госдума одобрила отчетный доклад омбудсмена 13:48
МОК запретил спортсменам поддержку акций протеста на ОИ в Токио и Пекине 13:40
Арбитр Кукуян будет работать на матче "Спартак" - ЦСКА 13:25
Песков прокомментировал предложение Зеленского о встрече с Путиным 13:18
Эксперт: Блокада Суэцкого канала нарушит судоходство по всему миру до лета 13:17
В Нижегородской области в частном доме взорвался газ 13:11
В Испании партию "Вокс" обвинили в ксенофобии 13:06
Толстой: Россия не будет выполнять политизированные решения институтов СЕ 13:05
Задержан начальник имущественного департамента мэрии Евпатории 13:05
Количество сделок с новостройками в Москве снова растет 13:03
Дзюба прокомментировал приостановку Суперлиги 13:02
Сбербанк запустил сервис фильтрации звонков от мошенников 12:42
Аварийная посадка Ил-78 оказалась летным испытанием 12:38
Мэрию Казани эвакуировали из-за сообщения о минировании 12:17
В Подмосковье появился голосовой робот для записи на вакцинацию от COVID-19 12:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Пять вопросов о вакцине "ЭпиВакКорона"
Пять вопросов о вакцине "ЭпиВакКорона"
22.04.2021 13:40
Рубрика: Спорт

МОК запретил спортсменам поддержку акций протеста на ОИ в Токио и Пекине

Текст: Максим Домчев
Фото: James Matsumoto/SOPA Images/LightRocket via Getty Images Фото: James Matsumoto/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Фото: James Matsumoto/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

На предстоящих Олимпийских играх в Токио и Пекине спортсменам будет запрещено публично поддерживать акции протеста.

Фото: REUTERS/Adrian Dennis
Российский арбитр преклонил колено перед матчем Англия - Сан-Марино

МОК, в числе прочего, запретил спортсменам преклонять колено и поднимать кулак в знак солидарности с движением Black Lives Matter, сообщает Reuters. На многих других турнирах, например во время футбольных матчей или гонках "Формулы-1", такие акции проводятся регулярно.

Как сообщается, в ходе опроса атлетов около 70% из них выступили категорически против проявления солидарности с подобными акциями во время соревнований, на награждении, а также церемониях открытия и закрытия Олимпийских игр.

Ранее были призывы ослабить правило 50 олимпийской хартии, касающиеся "демонстрации или политическую, религиозную или расовую пропаганду" о время Игр.

В случае невыполнения этих правил спортсменов ожидает наказание. Они будут индивидуальными для каждого случая и МОК утвердит их в ближайшее время.

Спорт Олимпийские игры Спорт Спортивная жизнь Спортсмены Олимпиада в Пекине Олимпиада в Токио

Главное сегодня

Песков анонсировал долгие переговоры Путина и Лукашенко
МИД РФ озвучил ожидания от будущего российско-американских отношений
Минтруд изучит вопрос продления майских праздников
Володин назвал оценочную стоимость реализации проектов по Посланию Путина
Косачев назвал "сотрясанием воздуха" слова Киева об отключении РФ от SWIFT
Футбольный арбитр Михаил Вилков пожизненно отстранен от работы
Умер олимпийский чемпион 1956 года по хоккею Виктор Шувалов