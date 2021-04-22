МОК запретил спортсменам поддержку акций протеста на ОИ в Токио и Пекине

На предстоящих Олимпийских играх в Токио и Пекине спортсменам будет запрещено публично поддерживать акции протеста.

МОК, в числе прочего, запретил спортсменам преклонять колено и поднимать кулак в знак солидарности с движением Black Lives Matter, сообщает Reuters. На многих других турнирах, например во время футбольных матчей или гонках "Формулы-1", такие акции проводятся регулярно.

Как сообщается, в ходе опроса атлетов около 70% из них выступили категорически против проявления солидарности с подобными акциями во время соревнований, на награждении, а также церемониях открытия и закрытия Олимпийских игр.

Ранее были призывы ослабить правило 50 олимпийской хартии, касающиеся "демонстрации или политическую, религиозную или расовую пропаганду" о время Игр.

В случае невыполнения этих правил спортсменов ожидает наказание. Они будут индивидуальными для каждого случая и МОК утвердит их в ближайшее время.