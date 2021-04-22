Московский кинофестиваль откроет фильм о подвиге летчика-истребителя

22 апреля начинает свою работу 43-й Московский кинофестиваль. Напомним, что предыдущий ММКФ состоялся в октябре 2020 года - из-за пандемии был перенесен. Так что зрители даже не успели отвыкнуть от обилия хорошего кино.

А команда фестиваля этого года в рекордно короткие сроки подготовила новую программу. И конечно же, одной из самых громких премьер ММКФ в этом году станет фильм-открытие "Девятаев" режиссеров Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофима. Тимур Бекмамбетов возглавлял жюри 42-го Московского кинофестиваля, и, как мы видим, сотрудничество продолжается.

В ожидании фильма, который выйдет в двух форматах - горизонтальном и вертикальном, так, чтобы его было удобно смотреть на смартфонах, приведем три высказывания о нем его создателей: режиссера Тимура Бекмамбетова, исполнителя главной роли Павла Прилучного и консультанта картины, сына прославленного летчика Александра Девятаева.

Досье "РГ"

Кто такой Девятаев

Новый фильм режиссера основан на реальной истории Героя Советского Союза Михаила Девятаева. В 1944 году летчик-истребитель Девятаев попал в плен. Ему предстояло сделать выбор - продолжить воевать, но на стороне врага, или отправиться в концлагерь на остров Узедом. Девятаев выбрал третье - побег. Но он находился на засекреченном острове, где шли испытания немецких крылатых ракет. При этом на аэродроме стоял новейший вражеский бомбардировщик с оружием на борту...

Фото: Михаил Медведев / ТАСС

Прямая речь

Тимур Бекмамбетов:

"Об истории подвига Девятаева я узнал благодаря моей жене. Она работает в Казани, там же живет семья Девятаева. По стечению обстоятельств визажист моей жены оказалась внучкой Михаила Петровича - так мы познакомились с ее отцом Александром, сыном Михаила Девятаева. Он профессор, доктор наук, создатель уникальных кремов для лица, которыми пользуются во всем мире, невероятно интересный человек. Они рассказали нам эту невероятную историю, потом я прочитал книгу Девятаева "Побег из ада" и понял, что об этом нужно снять кино... Некоторые историки говорят, что если бы Девятаев не угнал тот самолет, не показал бы советскому командованию, где находятся пусковые установки ракет "Фау" на острове Узедом, и мы не смогли бы разбомбить этот остров вовремя, нацистские баллистические ракеты полетели бы на Москву, Париж, Лондон и война бы приняла другой оборот. У немцев были тысячи "Фау". К концу войны их ракеты летали в космос. Благодаря Девятаеву на Узедом был направлен основной удар наших сил и мы смогли остановить немецкий завод. Наверняка вокруг этого завода шла серьезная борьба - кто первым доберется до немецких научных изысканий: мы, американцы или англичане. Мы стали первыми. И получили большое количество ракет. Первые испытания на полигоне Капустин Яр Королев проводил как раз с ракетами барона фон Брауна, которые были вывезены с Узедома в СССР. Самолет, который угнал Девятаев, использовался немцами для контроля за стартом ракет, и в нем содержалась секретная информация, которая оказалась очень полезна для нашей космической программы... В моей жизни это второй опыт работы с биографией, рассказанной от первого лица. Первым был фильм "Время первых" - история космонавта Алексея Леонова, который лично участвовал в работе над картиной".

Александр Девятаев:

"Об отце снято более 30 документальных фильмов. Первая лента, "Девятаев", появилась в 1961-м, ее снял Алексей Высоцкий, дядя Владимира Высоцкого. Потом были фильмы "Суровая память" - о нескольких военнопленных, которые стали лидерами сопротивления, "Догнать и уничтожить" Ярослава Голованова, потом еще много разных фильмов и телепередач. Об отце много легенд, фейков, нелепиц... К сожалению, мы имеем очень мало реальных документов о том, что представлял из себя угнанный самолет и какую информацию отец привез с собой. Много говорили о том, что он все рассказал Сергею Павловичу Королеву, но никаких подтверждающих это документов не существует... Отец умер в 2002 году, и с тех пор я начал плотно заниматься его биографией, а с 2017-го я ушел с кафедры патофизиологии КГМУ, где проработал 43 года, и уже все время посвятил истории отца. У нас большая семья - дети Михаила Петровича, внуки, правнуки..."

Павел Прилучный:

"Помимо тяжелого физического труда мне предстояло взять на себя огромную ответственность. Девятаев - это реальный человек, которого многие знали, и у него живы родственники. Опозориться было никак нельзя. Я начал изучать литературу и источники. К счастью, про него много написано. Потом я познакомился с его сыном, он рассказал про какие-то тонкости, словечки, поговорочки Михаила Петровича. И мне стало спокойнее. Мне нужно было не только тщательно изучить своего персонажа, но и сильно похудеть. За полторы недели я сбросил 12 килограммов...

На съемках фильма "Девятаев" не было таких бюджетов, чтобы поднимать в небо самолеты. И тогда создатели обратились к миру компьютерных игр. В частности, к популярной War Thunder. Фото: Sony Pictures Productions and Releasing Russia

На съемках Тимур мне сказал: "Вот тебе игровой ноутбук и штурвал, снимаем полеты". ... А потом Тимур предложил мне полетать по-настоящему, за штурвалом посидеть. Мы нашли пилота и поднялись с ним в небо - пилот, Тимур, я и мой сын Тимоха..."