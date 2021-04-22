Москва потребовала от Праги сократить состав сотрудников посольства Чехии в РФ

Российская сторона потребовала от Праги принять во внимание число нанятых на месте сотрудников посольства Чехии в РФ и сократить количество работников дипмиссии. Как заявили в МИД РФ, этого потребовали враждебные шаги, предпринятые чешской стороной.

Вызванному сегодня на Смоленскую площадь послу Чехии Витезславу Пивоньке был заявлен "решительный протест в связи с предпринятыми Прагой дополнительными ограничительными мерами в отношении сотрудников российского посольства в Чехии". "Послу указано, что Чехия продолжает раскрутку антироссийской кампании под сфальсифицированными предлогами и своими действиями разрушает двусторонние отношения. Язык ультиматумов для нас неприемлем", - отметили в МИД.

Помимо требования сократить количественный состав посольства Чехии в РФ Москва оставляет за собой право и на иные шаги в случае дальнейшего раскручивания истеричной антироссийской кампании в Чехии.

Напомним, ранее сегодня глава МИД Чехии Якуб Кулганек объявил о решении привести к паритету численность сотрудников посольств России в Праге и Чехии и Москве. "Мы ограничиваем число дипломатов в российском диппредставительстве в Праге в соответствии с состоянием нашего посольства в Москве. Это решение вступает в силу сегодня. Российская сторона получила срок на отзыв своих людей до конца мая", - заявил Кулганек.

В МИД РФ уже обращали внимание, что в наших странах разная система формирования кадров загранучреждений. В отличие от Чехии Россия не нанимает местных жителей, а направляет на работу собственных граждан.