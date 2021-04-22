На Марсе впервые получен кислород с помощью специальной установки

Специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) 20 апреля впервые получили кислород из атмосферы Марса с помощью устройства, установленного на борту планетохода Perseverance. Сообщение об этом опубликовано на сайте американского космического ведомства.

С помощью опытной установки MOXIE из атмосферы Марса (основным компонентом которой является углекислый газ) удалось получить около пяти граммов кислорода. Такого количества одному астронавту этого хватило бы для дыхания в течение примерно 10 минут. Предполагается, что с MOXIE можно будет получать до 10 граммов кислорода в час, пишет ТАСС.

По данным специалистов, этот метод будет полезен при пилотируемых полетах на Марс. "Подобные устройства, возможно, однажды будут обеспечивать астронавтов пригодным для дыхания воздухом", - отметили в космическом ведомстве. В НАСА полагают, что это может означать, что "научная фантастика станет реальностью".

Напомним, американский марсоход Perseverance, запущенный 30 июля 2020 года, совершил 18 февраля посадку на поверхность Марса в районе кратера Езеро. Ровер должен будет собрать образцы марсианского грунта. Кроме того, на его борту на Марс прибыл первый в истории марсианский вертолет Ingenuity, который позволит понять потенциал винтокрылых аппаратов за пределами Земли.