На портале госуслуг откажутся от языка бюрократии

В обновленной версии портала госуслуг, которая заработает с середины мая 2021 года, будет простой и понятный обычным гражданам язык без сложных "бюрократических" оборотов. Об этом рассказал замглавы Минцифры Дмитрий Огуряев.

"При разработке обновленной версии портала Госуслуг мы серьезно подошли к тому, как сделать общение государства со своими гражданами простым и понятным. Те смыслы, которые мы вкладываем в наши услуги и сервисы, должны быть ясны людям с первого прочтения. Это означает полный отказ от бюрократического языка", - сказал он.

Для этого Минцифры приняло новую редакционную политику портала госуслуг. В ее основу легли такие принципы, как простота, ясность и краткость. Новая редакционная политика будет применяться ко всем текстам Госуслуг на портале, в рассылках, приложениях и социальных сетях".

Сотрудники, работающие с порталом, прошли обучение работе с новой редполитикой, которое Минцифры провело для них совместно с Максимом Ильяховым, автором бестселлера "Пиши, сокращай" и основателем сервиса проверки текста "Главред".