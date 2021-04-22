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Рубрика: Спорт

На саммите "SportAccord" обсудят меры борьбы с пандемией

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко провел рабочую встречу с делегацией ассоциации "SportAccord" во главе с ее президентом Рафаэлем Кьюлли. Стороны обсудили подготовку к Всемирному саммиту спорта и бизнеса "SportAccord" в Екатеринбурге в 2021 году.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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"Саммит - один из крупнейших международных спортивных мероприятий, и Россия прилагает максимум усилий, чтобы событие прошло на самом высоком уровне", - подчеркнул вице-премьер. "Мы обеспечим все необходимые меры безопасности, в том числе организуем вакцинацию для участников", - сказал он.

На мероприятие уже зарегистрировались участники из более чем 50 стран - Аргентины, Австралии, Японии, Малайзии, Франции, Германии, Сингапура и других. Запланирован приезд более 100 представителей международных спортивных федераций и организаций, спортсменов, представителей спортивной индустрии.

Помощник президента России Игорь Левитин отметил, что спорту необходимо адаптироваться к таким вызовам, как пандемия. В рамках саммита будут обсуждаться, в том числе, вопросы защиты здоровья спортсменов и вакцинации.

Г-н Кьюлли выразил уверенность, что Екатеринбург готов принять саммит "SportAccord" и поблагодарил оргкомитет за серьезную подготовку и сотрудничество в подготовке саммита.

Саммит пройдет в Екатеринбурге 7-12 ноября 2021 года.

Спорт Спортивная жизнь Правительство Вице-премьеры

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