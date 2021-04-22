На Украину прибыли три военных самолета США, Британии и Канады

На Украину в течение последних трех дней прибыли три тяжелых транспортных самолета ВВС США, Великобритании и Канады, об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на публикации в соцсетях авианаблюдателей, отслеживающих полеты воздушных судов.

В частности, военно-транспортный C-130J Hercules ВВС США прибыл с американской авиабазы в немецком Штутгарте, где находится штаб Европейского командования ВС США (EUROCOM). Из Соединенного королевства прилетел Bae 146-200, а из Канады - C-17 Globemaster III. Два самолета приземлились в Киеве, канадский сел во Львове.

Кроме того, авианаблюдатели зафиксировали рейс самолета частной авиакомпании Omni Air International из США во Львов. Эта авиакомпания в том числе предоставляет свои самолеты для министерства обороны США.