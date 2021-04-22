На Windows начали "вылетать" программы после обновления. Что делать

Пользователи WIndows 10 столкнулись с проблемами после установки нескольких свежих апдейтов.

Главным образом пострадали геймеры, которые жалуются на невозможность нормально играть: игры часто аварийно закрываются, графика "виснет", появляются различные ошибки в работе.

Одним из проблемных называют обновление с номером KB5000842. Избавиться от проблем удалось, откатив установку апдейта, пишет Windows Latest. Кроме того, сбои проявляются после установки обновлений KB5001330 и KB5001337. Все они, помимо ошибок в играх, также могут приводить к появлению "синего экрана смерти" - фатальной ошибки, которая вынуждает пользователя перезагружать компьютер.