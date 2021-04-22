У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

На Windows начали "вылетать" программы после обновления. Что делать

Текст:   Антон Благовещенский
22.04.2021,  
12:31
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Пользователи WIndows 10 столкнулись с проблемами после установки нескольких свежих апдейтов.

Главным образом пострадали геймеры, которые жалуются на невозможность нормально играть: игры часто аварийно закрываются, графика "виснет", появляются различные ошибки в работе.

Один из лучших Android-смартфонов. В Россию пришел мощный и дешевый Xiaomi

Одним из проблемных называют обновление с номером KB5000842. Избавиться от проблем удалось, откатив установку апдейта, пишет Windows Latest. Кроме того, сбои проявляются после установки обновлений KB5001330 и KB5001337. Все они, помимо ошибок в играх, также могут приводить к появлению "синего экрана смерти" - фатальной ошибки, которая вынуждает пользователя перезагружать компьютер.

Windows
Фото: iStock
Наушники, чтобы похудеть к лету. Какие выбрать 21.04.2021
В легендарной Windows 95 обнаружили секретную возможность 29.03.2021
Microsoft "убьет" еще одну версию Windows 23.03.2021