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Рубрика: Культура

На "Золотой маске" вручили награды лучшим театральным художникам

Текст: Валерий Кичин

В концертном зале "Зарядье" продолжается торжественная церемония вручения Национальных театральных премий "Золотая маска". Только что вручили награды лучшим театральным художникам.

Фото: Александр Корольков/РГ
Объявлены лауреаты "Золотой маски" в жанре оперетты и мюзикла

Номинация "Лучшая работа художника по свету в музыкальном театре" - Татьяна Мишина ("Зеркало". Камерный театр, Воронеж).

Номинация "Лучшая работа художника по костюмам в музыкальном театре" - Татьяна Ногинова ("Бахчисарайский фонтан". Театр оперы и балета, Самара).

Номинация "Лучшая работа художника в музыкальном театре" - Степан Лукьянов ("Октавия. Трепанация", "Электротеатр Станиславский", Москва).

"Лучшая работа художника по свету в драматическом театре" - Иван Виноградов ("Петровы в гриппе". Гоголь-центр, Москва)

"Лучшая работа художника по костюмам в драматическом театре" - Анастасия Нефедова ("Пиноккио", "Электротеатр Станиславский", Москва).

"Лучшая работа художника в драматическом театре" - Полина Бахтина ("Занос". Театр "Практика", Москва)

Культура Театр Фестиваль "Золотая маска" Кино и театр с Валерием Кичиным

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