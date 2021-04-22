На "Золотой маске" вручили награды лучшим театральным художникам

В концертном зале "Зарядье" продолжается торжественная церемония вручения Национальных театральных премий "Золотая маска". Только что вручили награды лучшим театральным художникам.

Номинация "Лучшая работа художника по свету в музыкальном театре" - Татьяна Мишина ("Зеркало". Камерный театр, Воронеж).

Номинация "Лучшая работа художника по костюмам в музыкальном театре" - Татьяна Ногинова ("Бахчисарайский фонтан". Театр оперы и балета, Самара).

Номинация "Лучшая работа художника в музыкальном театре" - Степан Лукьянов ("Октавия. Трепанация", "Электротеатр Станиславский", Москва).

"Лучшая работа художника по свету в драматическом театре" - Иван Виноградов ("Петровы в гриппе". Гоголь-центр, Москва)

"Лучшая работа художника по костюмам в драматическом театре" - Анастасия Нефедова ("Пиноккио", "Электротеатр Станиславский", Москва).

"Лучшая работа художника в драматическом театре" - Полина Бахтина ("Занос". Театр "Практика", Москва)