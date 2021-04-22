У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Назван лучший смартфон в мире. И это не Xiaomi

Текст:   Антон Благовещенский
22.04.2021,  
15:27
Фото: Samsung Фото: Samsung
Фото: Samsung

Пользователи всего мира определили лучший смартфонный бренд - в первом квартале 2021 года лидером по числу проданных устройств стал Samsung. Южнокорейский гигант реализовал 77 миллионов смартфонов, говорится в отчете Strategy Analytics.

Второе место досталось Apple с 57 миллионами проданных устройств, на третьем месте оказалась китайская Xiaomi, реализовавшая 49 миллионов смартфонов по всему миру.

Что делать со старым смартфоном

Также в пятерку самых популярных вошли бренды Oppo и Vivo. В общей сложности на мировом рынке было продано 340 миллионов смартфонов за первый квартал 2021 года - это на 24 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

смартфоны
Один из лучших Android-смартфонов. В Россию пришел мощный и дешевый Xiaomi 16.04.2021
Xiaomi выпустит смартфон с экстремальной производительностью 12.04.2021
Apple
На компьютерах Apple запустили Windows 10 для ARM 15.04.2021
Выход 12,9-дюймового iPad Pro задержат из-за дефицита дисплеев 12.04.2021
Samsung
Определен лучший смартфон на Android. И это не Samsung 07.04.2021
Старые смартфоны Samsung получили неожиданную возможность 07.04.2021