Назван лучший смартфон в мире. И это не Xiaomi

Пользователи всего мира определили лучший смартфонный бренд - в первом квартале 2021 года лидером по числу проданных устройств стал Samsung. Южнокорейский гигант реализовал 77 миллионов смартфонов, говорится в отчете Strategy Analytics.

Второе место досталось Apple с 57 миллионами проданных устройств, на третьем месте оказалась китайская Xiaomi, реализовавшая 49 миллионов смартфонов по всему миру.

Также в пятерку самых популярных вошли бренды Oppo и Vivo. В общей сложности на мировом рынке было продано 340 миллионов смартфонов за первый квартал 2021 года - это на 24 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.