Не менее четырех человек погибли в результате теракта в Пакистане

В результате взрыва бомбы на стоянке в роскошном отеле "Серена" в пакистанском городе Кветта погибли не менее четырех человек и 11 были ранены. Запись взрыва была опубликована в социальных сетях, на ней видно, что на автостоянке отеля бушует пожар.

Первоначально сообщалось о том, что посол Китая в Пакистане стал жертвой нападения на автостоянке отеля "Серена". Позже министр внутренних дел Пакистана шейх Рашид Ахмад сообщил телекомпании ARY News TV, что "в отеле взорвалась машина, полная взрывчатки". Он добавил, что китайский посол Нонг Ронг был в это время на мероприятии, поэтому его не было в гостинице, где он остановился на время командировки. Министр внутренних дел провинции Белуджистан Зиаулла Ланго сказал репортерам, что Нонг находится "в приподнятом настроении" и что его визит в Кветту завершится в четверг. Нонг Ронг ранее в этот день встретился в городе с главным министром провинции Джамом Камалом, согласно твиту официального представителя правительства провинции Лиаката Шахвани.

Ответственность за теракт взяло на себя пакистанское отделение "Талибан" (группировка запрещена в РФ). Боевики хотят независимости Белуджистана от остального Пакистана и выступают против крупных инфраструктурных проектов Китая в этом районе. В последние месяцы эта группировка и другие боевые организации активизировали нападения на племенные районы вблизи границы с Афганистаном.

Отель "Серена" является самым известным в Кветте. В нем останавливаются правительственные чиновники и высокопоставленные гости. Хорошо укрепленный отель находится рядом с консульством Ирана и зданием парламента провинции. Кветта - столица богатой полезными ископаемыми юго-западной провинции Белуджистан, граничащей с Ираном и Афганистаном, которая долгое время была ареной повстанческого движения со стороны местных националистов. В провинции находится недавно расширенный глубоководный порт Гвадар, который является ключом к запланированным инвестициям в размере 65 миллиардов долларов в экономический коридор китайской инициативы "Один пояс, один путь", уточняет Reuters.