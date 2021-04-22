Некоторым категориям работников будет легче получить доплаты к пенсии

Минтруд разработал законопроект (имеется в распоряжении "Российской газеты"), оптимизирующий процесс установления и выплаты дополнительного социального обеспечения членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и отдельным категориям работников организаций угольной промышленности.

Проектом федерального закона закрепляется обязанность за организациями, использующими труд членов летных экипажей, и организациями угольной промышленности по предоставлению в территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации сведений о периодах работы, дающей право на доплату к пенсии, и заработке, из которого исчисляется размер доплаты к пенсии, за периоды до 1 января 2022 года. Такие сведения работодатели должны будут сдать в ПФР до 1 июля 2024 года, говорится к пояснительной записке к законопроекту.

Изменения также направлены на сокращение объема документов, необходимых для установления и выплаты дополнительного социального обеспечения летчикам и шахтерам. "Это позволит снизить административные издержки указанных работодателей в части предоставления документов, необходимых для установления доплаты к пенсии, которые в настоящее время предоставляются ими практически в каждом случае при рассмотрении заявления об установлении доплаты к пенсии, а для граждан - создать более удобные условия реализации права на доплату к пенсии, исключая необходимость посещения ими территориального органа ПФР в случае необходимости предоставления правоустанавливающих документов для доплаты к пенсии", - уточняют разработчики законопроекта. Проще говоря, летчикам и шахтерам больше не надо будет самостоятельно собирать бумаги и доказывать, что они работали много лет.

Проще станет и запросить архивные документы, которые тоже порой нужны для установления доплат к пенсии. Сейчас по закону такие документы должен разыскивать и предоставлять в ПФР сам гражданин. "В настоящее время обмен информацией между территориальными органами ПФР и архивными учреждениями в целях установления пенсий и иных социальных выплат осуществляется в большинстве случаев на бумажных носителях путем направления запроса в государственный (муниципальный) орган, располагающий необходимыми сведениями, по месту нахождения организации, в которой осуществлялась (осуществляется) трудовая деятельность гражданина", - уточняют разработчики законопроекта. И предлагают организовать взаимодействие территориальных органов ПФР с государственными и муниципальными архивами, что позволит значительно сократить сроки предоставления сведений, необходимых для своевременного и правильного назначения пенсий; проведения заблаговременной работы в отношении застрахованных лиц, выходящих на пенсию; проведения проверок документов, представленных для установления и выплаты: пенсий, в том числе для досрочного назначения пенсий.

Ранее "РГ" в Минтруде пояснили, что доплата к установленной пенсии для бывших работников организаций угольной промышленности, а также бывших членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации - это отраслевой механизм дополнительного социального обеспечения. Финансирование расходов на выплату доплат к пенсиям осуществляется за счет поступивших в Пенсионный фонд России дополнительному к основному тарифу сумм взносов, уплачиваемых работодателями за данные категории работников.

Размер доплаты к пенсии устанавливается исходя из сумм указанных дополнительных взносов. В расчете доплаты участвуют несколько показателей, в том числе и среднемесячная заработная плата в Российской Федерации.

Российская трехсторонняя комиссия планирует рассмотреть законопроект на ближайшем заседании 23 апреля.