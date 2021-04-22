О сильных впечатлениях Достоевского расскажут на выставке в Гослитмузее

"Чтобы написать роман, надо запастись прежде всего одним или несколькими сильными впечатлениями, пережитыми сердцем автора действительно. В этом дело поэта. Из этого впечатления развивается тема, план, стройное целое. Тут дело уже художника, хотя художник и поэт помогают друг другу и в том, и в другом - в обоих случаях", - писал Федор Михайлович.
Какими же впечатлениями была наполнена жизнь Достоевского, что он стал не просто гениальным писателем, а одним из сильных впечатлений человечества? Не секрет, что на его долю выпало немало потрясений и испытаний. Его сердце всегда откликалось даже на самые "незначительные" проявления жизни.
Выставка состоит из пятнадцати тематических модулей: первый посвящен Достоевскому-творцу, другие четырнадцать затрагивают темы веры и революции, Москвы и Петербурга, изобразительного и театрального искусства, Достоевского-читателя и Достоевского-журналиста…
Посетителям покажут редкие документы, рукописи, издания произведений Достоевского, мемориальные предметы, а также живопись и графику из коллекций Гослитмузея, Российской государственной библиотеки, Российского государственного исторического военного архива, Государственной Третьяковской галереи, Государственного исторического музея, Литературно-мемориального музея Ф. М. Достоевского (Санкт-Петербург) и Центра Марины Цветаевой (Фрайбург, ФРГ).
К открытию выставки также выпустили иллюстрированный альбом "Достоевский: Человек и Вечность".