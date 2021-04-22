О сильных впечатлениях Достоевского расскажут на выставке в Гослитмузее

В центральном здании Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля на Зубовском бульваре 13 мая откроется выставка "Федор Достоевский. Сильные впечатления". Масштабная экспозиция, которая займет два этажа Доходного дома Любощинских - Вернадских, станет одним из главных событий празднования 200-летия со дня рождения писателя, а также векового юбилея ГМИРЛИ имени В. И. Даля.

"Чтобы написать роман, надо запастись прежде всего одним или несколькими сильными впечатлениями, пережитыми сердцем автора действительно. В этом дело поэта. Из этого впечатления развивается тема, план, стройное целое. Тут дело уже художника, хотя художник и поэт помогают друг другу и в том, и в другом - в обоих случаях", - писал Федор Михайлович.

Какими же впечатлениями была наполнена жизнь Достоевского, что он стал не просто гениальным писателем, а одним из сильных впечатлений человечества? Не секрет, что на его долю выпало немало потрясений и испытаний. Его сердце всегда откликалось даже на самые "незначительные" проявления жизни.

Выставка состоит из пятнадцати тематических модулей: первый посвящен Достоевскому-творцу, другие четырнадцать затрагивают темы веры и революции, Москвы и Петербурга, изобразительного и театрального искусства, Достоевского-читателя и Достоевского-журналиста…

Посетителям покажут редкие документы, рукописи, издания произведений Достоевского, мемориальные предметы, а также живопись и графику из коллекций Гослитмузея, Российской государственной библиотеки, Российского государственного исторического военного архива, Государственной Третьяковской галереи, Государственного исторического музея, Литературно-мемориального музея Ф. М. Достоевского (Санкт-Петербург) и Центра Марины Цветаевой (Фрайбург, ФРГ).

К открытию выставки также выпустили иллюстрированный альбом "Достоевский: Человек и Вечность".