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Рубрика: Культура

Объявлены лауреаты премии "Золотая маска"

Текст: Наталья Лебедева
В четверг в концертном зале "Зарядье" прошла торжественная церемония награждения лауреатов Национальной театральной премии "Золотая маска". Среди лауреатов - Юрий Бутусов, Дмитрий Черняков, Екатерина Семенчук, Дмитрий Курляндский, Андрей Могучий.

"Музыка звучит так весело, что хочется жить. Большая радость видеть вас всех в зале, пусть пока и в шахматной рассадке. Прошедший год был очень непростой, но мы справились. Мы все помним церемонию "Золотой маски" прошлого года, которая, конечно, получилась героической и была вопреки, а не благодаря. Все так мечтали, побыстрее вернуться в привычный формат. И очень радостно, что это произошло. Что спектакли-номинанты смогли показать себя во всей красе не на экране в Зуме, а на настоящей сцене. Так и должно быть" - поприветствовала гостей церемонии министр культуры РФ Ольга Любимова и пожелала всем здоровья.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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В номинации "Лучший спектакль в оперетте/мюзикле" победил мюзикл "Фома" на музыку лидера группы "ДДТ" Юрия Шевчука Новосибирского музыкального театра.

Спектакль "Сильва" в екатеринбургском Театре музыкальной комедии принес своим создателям сразу две "Золотые маски" - Дмитрий Белов был признал лучшим режиссером, а Дмитрий Волосников - лучшим дирижером в легком жанре.

Награды за лучшие роли получили актриса Алтайского государственного музыкального театра в Барнауле Мария Евтеева ("Капитанская дочка") и артист Новосибирского музыкального театра Александр Крюков ("Фома").

Лучшим балетом стала "Жизель" Адольфа Адана в редакции Алексея Ратманского, поставленная в Большом театре. "Последнее чаепитие" Проекта Ксении Михеевой было признано лучшим спектаклем в современном танце.

Награды за лучшие женскую и мужскую роли получили Оксана Кардаш ("Дон Кихот", Музыкальный театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко) и Артемий Беляков ("Жизель", Большой театр).

Постановка "Русские Тупики - II" в Мариинском театре принесла Максиму Петранову победу в номинации "Лучшим балетмейстер/хореографом".

Опера "Садко", признанная членами жюри лучшей оперной постановкой, стала по-настоящему счастливой для Большого театра. Обладателями "Золотой маски" стали режиссер Дмитрий Черняков и исполнители главных партий Екатерина Семенчук и Нажмиддин Мавлянов.

За дирижерскую работу в опере отмечен Кристофер Мулдс ("Дидона и Эней", Большой театр). Лучшим композитором назван Дмитрий Курляндский ("Октавия. Трепанация", "Электротеатр Станиславский").

Спектакль "Сказка про последнего ангела" Андрея Могучего в Театре наций получил награду в номинации "Лучшая драматическая постановка большой формы". Лучшей драматической постановкой малой формы стал спектакль "Пиноккио. Театр" Бориса Юхананова в электротеатре "Станиславский".

Фото: Предоставлено МХАТ имени М. Горького
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Лучшими актерами в драматической постановке стали Анна Антонова ("Экстремалы", театр "Чехов-центр" в Южно-Сахалинске) и Тимофей Трибунцев ("Борис", проект Дмитрия Крымова, Леонида Робермана и Музея Москвы).

В номинации "Лучшая женская роль второго плана в драме" награду получила Людмила Гаврилова ("Петровы в гриппе", "Гоголь-центра"). В мужской номинации награду забрал Тимофей Мамлин ("Идиот", Новосибирский театр "Старый дом").

Режиссер Юрий Бутусов стал лауреатом "Золотой маски" за постановку "Пер Гюнт" в Театре им. Евг. Вахтангова.

Дина Сафина, автор пьесы "5 ММ/Н", поставленной творческой лабораторией "Угол" в Казани забрала заслуженную маску в номинации "Лучшая работа драматурга".

Культура Театр Фестиваль "Золотая маска" РГ-Фото

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