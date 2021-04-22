Объявлены лауреаты "Золотой маски" в жанре оперетты и мюзикла

Фото: Александр Корольков/РГ
В концертном зале "Зарядье" началось вручение премий Национальной театральной премии "Золотая маска". На эту минуту награждены лучшие спектакли в жанре оперетты и мюзикла.
Лауреаты:
- Лучшая женская роль в оперетте-мюзикле - Мария Евсеева ("Капитанская дочка", Алтайский музыкальный театр, Барнаул).
- Лучшая мужская роль в оперетте-мюзикле - Александр Крюков ("Фома". Музыкальный театр, Новосибирск).
- Лучшая мужская роль второго плана - Никита Воробьев ("Фома". Музыкальный театр, Новосибирск).
- Лучшая работа режиссера - Дмитрий Белов ("Сильва". Театр музыкальной комедии, Екатеринбург).
- Лучшая работа дирижера - Дмитрий Волосников ("Сильва". Театр музыкальной комедии, Екатеринбург).
- Лучший спектакль - "Фома". Музыкальный театр, Новосибирск.