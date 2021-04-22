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Рубрика: Власть

Один из известнейших детских онкологов Европы Александр Румянцев выдвигается в Госдуму

Текст: Анна Полтавцева
Президент Национального Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Димы Рогачева, доктор Александр Румянцев. Фото: Надежда Жилинская Президент Национального Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Димы Рогачева, доктор Александр Румянцев. Фото: Надежда Жилинская
Президент Национального Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Димы Рогачева, доктор Александр Румянцев. Фото: Надежда Жилинская

Президент Национального Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Димы Рогачева, доктор Александр Румянцев заявил о своем решении выдвинуться в Государственную Думу. На собрании центра он сказал о необходимости вдвое увеличить федеральный бюджет на здравоохранение:

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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- Проблема очевидна и давно нуждается в решении на законодательном уровне.

И продолжил:

- За моей спиной стоят не только врачи, но и тысячи родителей, чьи дети каждый день борются за свою жизнь. Я убежден в правильности поставленных целей и уверен, что консолидированная позиция жителей нашей страны должна быть услышана на самом высоком уровне.

Доктор Александр Румянцев известен на мировом уровне благодаря своим выдающимся результатам. Румянцев является создателем отечественной школы детской онкологии, выведшей это направление на новый уровень. 92% детей, проходящих лечение в Центре под его руководством, выздоравливают.

Власть Работа власти Регионы Законодательная власть Госдума Единый день голосования-2021

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