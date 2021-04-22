Две недели в интернете шел XII онлайн-фестиваль "Дубль дв@", учрежденный "Российской газетой" ровно 10 лет назад. Он стал тогда первым кинофорумом такого рода, а теперь его аудитория приблизилась к полутора сотням тысяч зрителей из более чем 100 стран мира.

Особенность фестиваля - его доступность всей планете и возможность непосредственного общения авторов картин со своими зрителями, обратная связь "публика - кино".

Публика сразу после просмотра выражает свое отношение к увиденному, ставя фильму свою оценку по 10-балльной шкале. Она описывает свои первые впечатления, высказывает свое мнение и в рецензиях, которые можно писать здесь же, на сайте фестиваля. Читать многие из этих рецензий интереснее, чем труды иных профессиональных критиков.

Предоставляем слово зрителям - публикуем некоторые из лучших рецензий.

Человек перед выбором

"Клятва". Сценарий Татьяны Мирошник. Режиссер Роман Нестеренко.

Психбольница. Репрессии. Война. Холокост. Расстрелы. Любовь. Первая мысль: сценарист переборщил с трагизмом - слишком крутой замес. Но это не сценарист, это жизнь. Сценарий фильма основан на истории реального человека - заслуженного врача-психиатра, профессора, доктора медицинских наук Наума Балабана и его жены Елизаветы Нелидовой.

История начинается с выбора. Выбор, единомыслие, верность супругов Балабан - это одна из ключевых линий фильма. Дальше выбор им приходится делать всю жизнь: как жить в ставшей советской России, как работать с психбольными, как спасать от гибели людей (больных и здоровых), балансируя на лезвии ножа под угрозой разоблачения сначала своими карательными органами, потом нацистскими?

В основе сценария "Клятвы" - реальная судьба врача Наума Балабана. Фото: kinopoisk.ru

Герои фильма показывают, что когда мы говорим: "У меня нет выбора", - мы лукавим. Выбор есть всегда. Не всегда он прост, очевиден и удобен для нас. Иногда смертелен. Совершенно странным образом при всех тяжелейших составляющих фильм "Клятва" - прямо в душу, как необходимый светлый пазлик той ее части, которая отвечает за человечность, самоотверженность и любовь.

Именно любовь и преданность - ключевые слова фильма. В отношениях, в работе, в смертельной опасности, на грани жизни и смерти. Работа настоящего врача всегда - человеколюбие и альтруизм. Работа с душевнобольными (какую вел Балабан) - вдвойне. В тех условиях, в которых он работал, - высший уровень этих качеств.

"Клятва" - духоподъемный фильм при всей его тяжести. Смотреть его - большая душевная работа. Поэтому не побоюсь сказать, что фильм не для всех. "Тяжелые" фильмы сегодня хотят смотреть немногие. И тут невозможно заставить. Можно только убедительно и как можно большему числу людей рассказать о нем. О том, что это история сильной неординарной личности, светлого и мощного человека, который заслуживает того, чтобы о нем знали и помнили. О том, что такие сложные фильмы "включают" нашу душу, показывают, что можно жить вот так - сердечно, честно, по-настоящему.

И в конце концов это просто очень красиво и стильно сделанное черно-белое кино, с красивыми актерами, с четкой операторской работой, с прекрасной музыкой, оно полностью погружает в себя. О музыке стоит сказать отдельно - как грамотно и к месту она подобрана. Адажио, "Лунный свет" Дебюсси, вальс Штрауса, Бетховен, Лиза играет "К Элизе", трагичный Шуберт...

Вся команда фильма, я считаю, отработала на 100+! Актеры все, даже на второстепенных ролях, создают запоминающиеся, яркие образы.

Фильм-правда, фильм-боль, фильм - свет и любовь.

Ирина Павловская

Цена не созданного шедевра

"Странники терпенья". Режиссер Владимир Алеников.

Чтобы создать свое лучшее произведение, фотограф Андрей Берг берет в заложники глухонемую актрису Марину и держит ее в своем доме. Это рамки герметической атмосферы триллера, но картина оказывается сложнее.

Фильм не ставит философских проблем. Герой здесь не оторванный от жизни гений, а жесткий прагматик, пытающийся достичь цели. Его работа может стать гениальной, но какова ее цена? Фотограф говорит со священником о том, "не был ли убийцей создатель Ватикана", и только укрепляется в своем решении довести начатое до конца. Художник в нем побеждает мужчину.

Монтаж картины намеренно неровный, и ее кадры напоминают те самые фотографии, к совершенству которых так стремится главный герой. Пространство, где слышен только один человеческий голос, наполнено создающими напряжение шумами: щелчком затвора фотоаппарата, разрезанием одежды, звоном разбитой посуды - и цепей. "Странники терпенья" - история очень камерная, выстроенная на ювелирном артистическом дуэте Константина Лавроненко и молодой польской актрисы Майи Сопы. Они не только противопоставлены, но и дополняют друг друга: он говорит, она молчит, он активен, она пассивна, наконец, он, как фотограф, пересоздает свою модель, открывая в ней все новые грани. Берг - единственный говорящий герой в большинстве сцен, и это придает его автокоммуникативным монологам пугающую убедительность безумца. Он обращается то к себе, то к зрителю, а иногда, забывая, что Марина может только читать по губам, отворачивается от нее. Это необычный ход: он как бы поясняет смысл каждого своего действия, отстраняя происходящее на экране.

Владимир Максаков

А вдруг мотор заведется...

"Седьмой пробег по контуру земного шара". Режиссер Виталий Суслин.

Прекрасный фильм! Сюжет при всей своей кажущейся простоте далеко не прост. Он многослоен, бередит душу, лишний раз заставляя задуматься от том, во что превратили страну так называемые эффективные менеджеры, оставив от некогда нормально работавшего производства заброшенные цеха и груды металлолома. О том, как могло получиться так, что судьба целого поколения, быть может, отчасти непрактичного, но наделенного недюжинными знаниями и опытом, вдруг всецело оказалась в руках нахрапистого молодняка.

Наконец, о вечной проблеме отцов и детей. Нет, все-таки нельзя жить исключительно для детей. Нельзя это делать уже ради того, чтобы своими же руками не превратить их в законченных эгоистов. Как оно и произошло с дочкой героя картины художника Михаила. Фильм не предлагает зрителю, а вместе с ним и Михаилу - в блистательном исполнении Александра Карнаушкина - готовый выход из очень непростой ситуации. И тем не менее финальные кадры с лошадиной упряжкой, тянущей на буксире вдруг отказавшуюся заводиться машину, оставляют долю надежды: а вдруг мотор все-таки заведется, дав новый старт и судьбе самого Михаила?

Татьяна Лешкевич

Быть человеком

"На острие". Режиссер Эдуард Бордуков.

Спортивные драмы отчасти уже опостылели по причине переизбытка в последние годы. Но в данном случае и сам вид спорта, и качество съемки, и, конечно, игра актеров - точно выстроенные психологические портреты, линия взаимоотношений между участницами и внутренние метания главной героини Покровской - отличают "На острие" от большинства других отечественных спортивных драм. Испытываешь чувство сопричастности, а в конце есть кульминационный момент, на котором и вовсе пробивает на слезу.

Кинодрама "На острие" ставит острые вопросы о чести, морали и достоинстве. Фото: kinopoisk.ru

При этом фильм лишен столь излюбленных нашими кинематографистами "ура-патриотических" лозунгов. Он интересен поставленными вопросами о чести, морали, достоинстве: что важнее - победа, к которой шел всю жизнь, или остаться достойной личностью, не потерявшей себя в погоне за славой? Фильм оставил сильное впечатление!

Анастасия Соколова

Два часа с чаем и шпагой

"Три мушкетера". Спектакль Театра под руководством Геннадия Чихачева.

Чай заварен, вазочка с конфетами поставлена перед носом, попкорн дошел до кондиции, кока-кола ждет в холодильнике. Что за приготовления? Ответ прост как белая скатерть - я представления не имею, какое нахлынет настроение и чего запросит душа в процессе просмотра. Думала, будет скучновато, нудновато и вообще "все не так". Чего можно ждать от неторопливого спектакля, да еще музыкального? Отрывки из обрывков сюжета, который трудно поместить даже в четыре серии фильма? Да еще какого фильма! Легенды! С его сияющим составом и блистательной игрой актеров. Этот фильм отпечатан на внутренней стороне нашей черепной коробки, как фреска с вечным рисунком под куполом.

Третий звонок, гаснет свет, начинаю просмотр. Первые звуки, первый выход актеров, затянувшаяся песня. Но это дает возможность без спешки присмотреться. И первое: "Хм... а это интересно!" Интересно - это об актерах. Атос вполне соответствует по всем параметрам - да, он именно такой. Портос более обаятелен и интеллектуален внешне - придется смотреть на более умного и проницательного, но притворяющегося простаком героя. Арамис... Ну что сказать - хорош. Утончен, изыскан, хорошо сложен, пока воспринимается органично и соответствует надеждам. А вот Д'Артаньян убил сразу, как выскочил. Мелкий, невысокий, слегка суетливый, немного неуверенный и главное - такой торопыга. И накрыло ощущением его юности. И сцена знакомства его с мушкетерами подарила мне улыбку - так все было мило, задорно, естественно и круто. А когда он заговорил - о боги, где мои тринадцать лет, чтоб упасть в обморок от восхищения! Забегая наперед, предположу, что это будет главное впечатление - стопроцентное попадание актера в очень гармоничный образ. Внешность, характер, логичность поведения, темперамент, пластика, голос - все на высшем уровне, все сплетено в единый аккорд, вытеснивший образ, созданный Боярским. Почему? Невзирая на талант и харизму, не смотрелся он 18-летним. Это принималось как условность. Диалог с Констанцией преподнес второй сюрприз - я поверила, что она тоже влюбилась сразу, безрассудно и бесповоротно. В фильме у меня всегда на этот счет были сомнения. И Констанция в спектакле мной принята как достойная пара для него.

Мушкетеры в спектакле - точь-в-точь современные ребята с московских улиц, гоняющие на скутерах. Фото: предоставлено Театром под руководством Геннадия Чихачева

Спектакль смотрится с интересом и улыбкой. Как давно знакомая и любимая вещь, нечаянно нашедшаяся после долгого забвения и навеявшая воспоминания. Хороши Анна и Бекингем, Кардинал более чем хорош: страсть и сила, ум и хитрость. С каждой минутой спектакль затягивал все сильнее. О попкорне речь уже не идет, максимум - глоток чая.

Не могу оценивать спектакль с музыкальной точки зрения - не хватает знаний, но есть места, которые очень понравились. Хотя мне не хватало в пении эмоций. Но не было ни одного раздражающего фактора. Решение заменить коней на скутеры... ну, может быть. Хотя в завершение технической революции XVII века Кардиналу надо выдать гироскутер. Спасибо создателям спектакля за два часа улыбок и приятного чаепития.

Елена Степная

Ученик чародея

"Гипноз". Режиссер Валерий Тодоровский.

Гипноз, как и любое воздействие на мозг человека, - манипуляция загадочная, шаманская, осуществлять ее могут люди с особой харизмой, мощной волей и некой бесовской составляющей личности. Под этот типаж подходит человек с отрицательным обаянием, этакий демиург и хозяин невидимой внутренней вселенной человеческого черепа, маг и чародей, способный силой внушения выдать за истину все что угодно. Актер Максим Суханов этому образу соответствует идеально - не случайно в двух последних работах у него идентичные роли: в "Топях" Мирзоева и в "Гипнозе" Тодоровского. На протяжении фильма он ведет сложный дуэт со своим антагонистом - интеллектуальным подростком, которого взял в пациенты, затем по причине отсутствия у последнего гипнабельности возвел в ученики. Но тот раскусил опасную природу его деятельности и перешел в стан яростных оппонентов.

Герой Максима Суханова - своего рода "маг и чародей", который силой внушения способен выдать за истину все что угодно. Фото: kinopoisk.ru

Акцент сделан на теме "гипноз как инструмент власти" - правда, лишь в аспекте власти гипнотизера над подопечными. Но у зрителя неизбежно срабатывает нюх на двойной смысл этой метафоры. Вокруг главного конфликта фильма - между демиургом и его учеником и их морального противостояния - выстраивается захватывающий сюжет, позволяющий провести, в общем, очевидную параллель с жизнью общества. Так же как в кабинете гипнотизера, там управляют сознанием людей при помощи тех же техник гипноза, обмана, манипуляций, а народ приравнивается к существам с парализованной волей, которым подобные "демиурги" внушают свои ценности и образ врага, искусственно возбуждая в слабом агрессивность и ненависть.

Фильм стал предостережением о существовании мощного оружия, превращающего человека в раба без применения силы. Это очень умный фильм, но его душеспасительный финал воспринимаешь как условность. Впрочем, правду и додумывать не надо - вот она, каждый день перед глазами.

Ольга Юсова

Лауреаты XII онлайн-фестиваля "Дубль дв@"

- Гран-при - "Седьмой пробег по контуру земного шара". Приз режиссеру Виталию Суслину вручил Генеральный директор "РГ" Павел Негоица.

- Приз за режиссуру - "Хандра". Режиссер Алексей Камынин.

- Приз за лучшую женскую роль - Елена Сусанина ("Керосин").

- Приз за лучшую мужскую роль - Александр Карнаушкин ("Седьмой пробег по контуру земного шара").

- Приз зрительских симпатий - "Клятва". Режиссер Роман Нестеренко.

- Почетный диплом жюри - "Смерть нам к лицу". Режиссер Борис Гуц.

- Гран-при за лучший короткометражный фильм - "Ты здесь". Режиссер Орхан Абулов.

- Приз за лучший театральный спектакль - "Золушка". Театр "Геликон-опера". Режиссер Илья Ильин.

- Диплом за спектакль от зрительского жюри - "Три мушкетера". Театр под руководством Геннадия Чихачева, Москва.