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22.04.2021 06:00
Рубрика: Экономика

Определен диапазон колебания рубля в ближайший месяц

Текст: Георгий Панин
На данный момент рубль все еще остается под давлением геополитической неопределенности. Хотя заявления президента РФ Владимира Путина во время Послания Федеральному Собранию способствовали укреплению российской валюты.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специально для "Российской газеты" аналитик ГК "ФИНАМ" Андрей Маслов рассказал, что еще влияет на рубль и определил коридоры его движения:

Фото: iStock
Курс рубля теперь меняет не динамика рынков и цен на нефть, а геополитика

- Что касается традиционно важного фактора влияния на российскую валюту - цен на нефть, то недавно ОПЕК и МЭА обновили свои прогнозы. Они ожидают в этом году увеличения.

Однако на данный момент крайне неблагоприятная эпидемиологическая обстановка сложилась в Индии и Бразилии. За последний месяц резко возросло число заболевших коронавирусной инфекцией, и, в частности, новым мутировавшим штаммом. А две эти страны составляют около 8 процентов мирового потребления нефти.

В то же время недавно в ЕС были направлены дополнительно 100 миллионов доз вакцины от Pfizer и BioNTech. Также во втором квартале ЕС может рассчитывать на троекратное увеличение поставок, что позволит ускорить вакцинацию населения.

Таким образом, появляется надежда, что Старый Свет сможет побороть третью волну пандемии. А это положительно скажется как на товарных, так и на ресурсных рынках, подогрев спрос на нефть. И это поддержит российскую валюту.

Что касается макроэкономической статистики, то Росстат опубликовал экономические индикаторы за март и первый квартал 2021 года. В целом, по оценке Минэкономразвития в марте ВВП в годовом исчислении впервые вышел в положительную область.

В целом данные показывают ускорение потребительского спроса, особенно на непродовольственные товары (в сопоставлении с базой первого квартала 2019 года). Также идет быстрое восстановление спроса на платные услуги, снижение безработицы. А рост зарплат превысил ожидания рынка. Улучшилась ситуация в обрабатывающей промышленности и грузообороте транспорта.

Фото: Сергей Коньков / ТАСС
В мае ожидается коррекция цен на нефть

Все эти данные подтверждают мнение ЦБ РФ о более быстром, чем ожидалось, восстановлении экономической активности, что требует более раннего возвращения к нейтральной денежно-кредитной политики.

Отдельно стоит упомянуть будущее заседание ЦБ РФ по процентной ставке, которое состоится 23 апреля. Большинство аналитиков ожидают повышения ключевой ставки до 4,75 процента. Но есть и те, которые считают, что регулятор поднимет ставку сразу до 5 процентов. Повышение ставки должно поддержать рубль, и помочь в борьбе с растущей инфляцией.

С учетом всего сказанного и сохранения высокой геополитической турбулентности мы полагаем, что в течение ближайшего месяца курс рубля продолжит колебаться в расширенном диапазоне 75-79 рублей за доллар и 88-93,5 рубля за евро.

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