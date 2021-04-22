Определен диапазон колебания рубля в ближайший месяц

На данный момент рубль все еще остается под давлением геополитической неопределенности. Хотя заявления президента РФ Владимира Путина во время Послания Федеральному Собранию способствовали укреплению российской валюты.

Специально для "Российской газеты" аналитик ГК "ФИНАМ" Андрей Маслов рассказал, что еще влияет на рубль и определил коридоры его движения:

- Что касается традиционно важного фактора влияния на российскую валюту - цен на нефть, то недавно ОПЕК и МЭА обновили свои прогнозы. Они ожидают в этом году увеличения.

Однако на данный момент крайне неблагоприятная эпидемиологическая обстановка сложилась в Индии и Бразилии. За последний месяц резко возросло число заболевших коронавирусной инфекцией, и, в частности, новым мутировавшим штаммом. А две эти страны составляют около 8 процентов мирового потребления нефти.

В то же время недавно в ЕС были направлены дополнительно 100 миллионов доз вакцины от Pfizer и BioNTech. Также во втором квартале ЕС может рассчитывать на троекратное увеличение поставок, что позволит ускорить вакцинацию населения.

Таким образом, появляется надежда, что Старый Свет сможет побороть третью волну пандемии. А это положительно скажется как на товарных, так и на ресурсных рынках, подогрев спрос на нефть. И это поддержит российскую валюту.

Что касается макроэкономической статистики, то Росстат опубликовал экономические индикаторы за март и первый квартал 2021 года. В целом, по оценке Минэкономразвития в марте ВВП в годовом исчислении впервые вышел в положительную область.

В целом данные показывают ускорение потребительского спроса, особенно на непродовольственные товары (в сопоставлении с базой первого квартала 2019 года). Также идет быстрое восстановление спроса на платные услуги, снижение безработицы. А рост зарплат превысил ожидания рынка. Улучшилась ситуация в обрабатывающей промышленности и грузообороте транспорта.

Все эти данные подтверждают мнение ЦБ РФ о более быстром, чем ожидалось, восстановлении экономической активности, что требует более раннего возвращения к нейтральной денежно-кредитной политики.

Отдельно стоит упомянуть будущее заседание ЦБ РФ по процентной ставке, которое состоится 23 апреля. Большинство аналитиков ожидают повышения ключевой ставки до 4,75 процента. Но есть и те, которые считают, что регулятор поднимет ставку сразу до 5 процентов. Повышение ставки должно поддержать рубль, и помочь в борьбе с растущей инфляцией.

С учетом всего сказанного и сохранения высокой геополитической турбулентности мы полагаем, что в течение ближайшего месяца курс рубля продолжит колебаться в расширенном диапазоне 75-79 рублей за доллар и 88-93,5 рубля за евро.