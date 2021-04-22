Определен диапазон колебания рубля в ближайший месяц

Специально для "Российской газеты" аналитик ГК "ФИНАМ" Андрей Маслов рассказал, что еще влияет на рубль и определил коридоры его движения:
- Что касается традиционно важного фактора влияния на российскую валюту - цен на нефть, то недавно ОПЕК и МЭА обновили свои прогнозы. Они ожидают в этом году увеличения.
Однако на данный момент крайне неблагоприятная эпидемиологическая обстановка сложилась в Индии и Бразилии. За последний месяц резко возросло число заболевших коронавирусной инфекцией, и, в частности, новым мутировавшим штаммом. А две эти страны составляют около 8 процентов мирового потребления нефти.
В то же время недавно в ЕС были направлены дополнительно 100 миллионов доз вакцины от Pfizer и BioNTech. Также во втором квартале ЕС может рассчитывать на троекратное увеличение поставок, что позволит ускорить вакцинацию населения.
Таким образом, появляется надежда, что Старый Свет сможет побороть третью волну пандемии. А это положительно скажется как на товарных, так и на ресурсных рынках, подогрев спрос на нефть. И это поддержит российскую валюту.
Что касается макроэкономической статистики, то Росстат опубликовал экономические индикаторы за март и первый квартал 2021 года. В целом, по оценке Минэкономразвития в марте ВВП в годовом исчислении впервые вышел в положительную область.
В целом данные показывают ускорение потребительского спроса, особенно на непродовольственные товары (в сопоставлении с базой первого квартала 2019 года). Также идет быстрое восстановление спроса на платные услуги, снижение безработицы. А рост зарплат превысил ожидания рынка. Улучшилась ситуация в обрабатывающей промышленности и грузообороте транспорта.
Все эти данные подтверждают мнение ЦБ РФ о более быстром, чем ожидалось, восстановлении экономической активности, что требует более раннего возвращения к нейтральной денежно-кредитной политики.
Отдельно стоит упомянуть будущее заседание ЦБ РФ по процентной ставке, которое состоится 23 апреля. Большинство аналитиков ожидают повышения ключевой ставки до 4,75 процента. Но есть и те, которые считают, что регулятор поднимет ставку сразу до 5 процентов. Повышение ставки должно поддержать рубль, и помочь в борьбе с растущей инфляцией.
С учетом всего сказанного и сохранения высокой геополитической турбулентности мы полагаем, что в течение ближайшего месяца курс рубля продолжит колебаться в расширенном диапазоне 75-79 рублей за доллар и 88-93,5 рубля за евро.