Палата представителей поддержала проект превращения Вашингтона в штат

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, который предлагает изменить статус столицы США. Об этом сообщает AP.

Если сейчас Вашингтон является федеральным округом (знаменитый "дистрикт Колумбия"), то теперь он может превратиться в 51-й штат США.

Такие изменения в законодательство предлагается внести потому, что сейчас жители столицы США лишены некоторых прав, которые есть у штатов. Например, у них нет своего представителя в Конгрессе, от столичного округа там присутствует только депутат без права голоса. При этом население округа Вашингтон составляет 700 тысяч человек - это больше, чем в некоторых штатах, таких как Вайоминг. Однако налогов проживающие в Вашингтоне платят не меньше, чем жители штатов.

За изменение статуса столичного округа проголосовали 216 депутатов нижней палаты, против - 208. Теперь законопроект H.R. 51 поступит в Сенат.

В 2020 году уже была попытка сделать подобное, однако тогда Сенат не принял нововведение.