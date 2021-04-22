Пандемия поставила под угрозу систему здравоохранения Аргентины

Система здравоохранения Аргентины столкнулась с самой большой нагрузкой с начала пандемии коронавируса. Об этом заявила министр здравоохранения страны Карла Виссотти.

"Хотя мы укрепили систему здравоохранения и вакцинировали медперсонал, у нас наблюдается рост случаев заражения, который ставит под угрозу функционирование всей отрасли, - цитирует министра ТАСС. - Наличие новых штаммов повышает темпы распространения инфекции и летальность".

По данным Минздрава, за последние сутки в стране было зарегистрировано 25 тысяч 932 случая заражения коронавирусом. Места в отделениях интенсивной терапии в целом по стране заняты на 65,5%, в столице и ее пригородах этот показатель достигает 75,4%.

На минувшей неделе власти ужесточили карантинные меры в стране. Под запретом передвижение в вечерне-ночное время, любые массовые мероприятия в закрытых помещениях. Всего с начала пандемии коронавирусом в Аргентине заболели 2 миллиона 769 тысяч 552 человека.