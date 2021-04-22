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21.04.2021 22:21
Рубрика: Власть

Киев готов ввергнуть страну в военные авантюры

Текст: Иван Егоров
Российская газета - Неделя № 86(8437)
Секретарь Совбеза России Николай Патрушев 19 апреля в телефонном разговоре с помощником президента США по национальной безопасности Джейкобом Салливаном указал на недопустимость вмешательства США во внутренние дела России и ее союзников.
Николай Патрушев: Диверсанты с Украины нацелены на подготовку терактов в России. Фото: Михаил Метцель / ТАСС Николай Патрушев: Диверсанты с Украины нацелены на подготовку терактов в России. Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Николай Патрушев: Диверсанты с Украины нацелены на подготовку терактов в России. Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Кроме того, Патрушев обратил внимание и на необоснованность и бездоказательность обвинений, предъявленных в адрес России, на основании которых Белый дом ввел пакет антироссийских санкций.

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За несколько дней до этого Патрушев провел выездное совещание по вопросам национальной безопасности в Севастополе. Секретарь Совбеза заявил, что поводом для начала военных действий в Донбассе могут стать организованные Украиной при поддержке США провокации с гибелью военнослужащих и потерей военной техники. "При поддержке Вашингтона со стороны Украины все чаще звучат заявления о планах установить контроль над территорией Крыма силовым путем. Новая стратегия военной безопасности Украины прямо определяет Российскую Федерацию как военного врага", - отметил Патрушев.

По его мнению, заигрывая перед новой администрацией США, Киев готов ввергнуть страну в военные авантюры, невзирая на дальнейшее ухудшение экономической ситуации в стране. Как отметил Патрушев, украинские спецслужбы и экстремистские организации на постоянной основе устраивают провокации на госгранице.

"С подачи западных спонсоров на территории Украины развернуты центры подготовки диверсионно-разведывательных формирований", - подчеркнул секретарь Совбеза. Он также не исключил, что выпускники этих центров будут нацелены на подготовку терактов не только в России, но и на территории других государств. В целом, по данным Патрушева, в прошлом году в Крыму было предотвращено 6 терактов и 10 преступлений террористической направленности. Кроме того, по его словам, сейчас фиксируется и возросшая военная активность блока НАТО, и особенно США, в непосредственной близости от российских границ в Черноморском регионе. "Спрашивается, где США и где Черное море? И какие национальные интересы они здесь преследуют, если многие американцы понятия не имеют, где находится это море?" - риторически заметил Патрушев.

При этом США и Англия обвиняют Россию в перемещении войск по своей территории, по сути, игнорируя суверенное право обеспечивать собственную безопасность.

Патрушев также обратил внимание на то, что США заявляют на словах о своей незаинтересованности в разжигании конфликта, а на самом деле выделяют средства на вооружение украинской армии, наращивают присутствие кораблей в Черном море, планируют серию совместных военных учений в регионе. Занимаются поставкой летальных вооружений и обучением украинских военнослужащих. Только за последнюю неделю на Украину прибыли 5 военно-транспортных самолетов США. Усилилась на крымском направлении, по данным секретаря Совбеза, и разведка с использованием беспилотников, самолетов-разведчиков и радиоэлектронных средств.

"Недружественные и деструктивные действия в отношении России необходимо жестко пресекать, а виновных привлекать к ответственности, в том числе в соответствии с нормами международного права", - подытожил секретарь Совбеза.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
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В то же время в понедельник во время разговора с Салливаном секретарь Совбеза России подтвердил готовность к продолжению диалога в интересах нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном, несмотря на неконструктивные шаги американской стороны, ведущие к дальнейшей деградации двусторонних отношений. Кстати, разговор этот состоялся по инициативе американской стороны, и можно сказать, что закончился он на позитивной ноте. Патрушев и Салливан обсудили ход подготовки к встрече на высшем уровне, а также возможные направления в развитии российско-американского сотрудничества. Кроме того, собеседники подчеркнули важность скорейшего запуска двустороннего механизма по стратегической стабильности, необходимость взаимодействия России и США по ядерной проблеме Корейского полуострова, по ситуации вокруг иранской ядерной программы. Затронуты проблемы, связанные с участием двух государств в Договоре по открытому небу.

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