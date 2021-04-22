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Рубрика: Власть

Песков анонсировал долгие переговоры Путина и Лукашенко

Текст: Кира Латухина
Президенты России и Беларуси сегодня встречаются в Кремле и могут проговорить до ночи. Такого варианта не исключил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с журналистами. Речь в том числе пойдет и о попытке госпереворота в Беларуси. Об этой ситуации вчера говорил президент РФ в Послании Федеральному Собранию.
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Переговоры начнутся после участия Владимира Путина в организованном США саммите по климату - примерно около 17.00. Лукашенко в Москве находится с рабочим визитом.

Фото: Михаил Метцель/ РИА Новости
Путин о подготовке госпереворота в Беларуси: "Это уже слишком"

"Общение, как правило, достаточно продолжительное, поэтому очевидно, что уйдет в поздний вечер", - дал прогноз Песков.

"Каждый раз вопросов меньше не становится", - заметил пресс-секретарь президента России. "Кроме того, конечно, будет обмен мнениями по ситуации в плане последних событий с раскрытием диверсионных планов в отношении Беларуси", - сказал он.

При этом Песков подчеркнул, что нет взаимосвязи между интеграционными процессами в рамках Союзного государства и внешней угрозой и непрекращающимися попытками вмешательства во внутренние дела России и Беларуси. "Это другая реальность, в которой нам жить еще долго и надо к этому привыкать", - сказал он, подчеркнув, что сотрудничество Москвы и Минска очень важно в интересах народов двух стран.

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