Песков анонсировал долгие переговоры Путина и Лукашенко

Переговоры начнутся после участия Владимира Путина в организованном США саммите по климату - примерно около 17.00. Лукашенко в Москве находится с рабочим визитом.

"Общение, как правило, достаточно продолжительное, поэтому очевидно, что уйдет в поздний вечер", - дал прогноз Песков.

"Каждый раз вопросов меньше не становится", - заметил пресс-секретарь президента России. "Кроме того, конечно, будет обмен мнениями по ситуации в плане последних событий с раскрытием диверсионных планов в отношении Беларуси", - сказал он.

При этом Песков подчеркнул, что нет взаимосвязи между интеграционными процессами в рамках Союзного государства и внешней угрозой и непрекращающимися попытками вмешательства во внутренние дела России и Беларуси. "Это другая реальность, в которой нам жить еще долго и надо к этому привыкать", - сказал он, подчеркнув, что сотрудничество Москвы и Минска очень важно в интересах народов двух стран.