Песков назвал принцип выплат родителям-одиночкам

Напомним, что речь идет о неполных семьях с детьми от восьми до 16 лет включительно. Владимир Путин вчера поручил назначить выплаты в размере 5650 рублей на таких детей с июля. Журналисты поинтересовались, будет ли получать эту поддержку разведенная мать-одиночка, бывший муж которой платит ей небольшие алименты из "белой зарплаты".

"Если она подпадает под категорию... Это основано еще на понятии нуждаемости", - объяснил Песков.

На вопрос, будет ли учитывается определенный уровень дохода, ниже которого можно рассчитывать на эту выплату, пресс-секретарь президента ответил: "Безусловно, конечно". "Здесь главный принцип - это принцип нуждаемости", - заключил он.