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22.04.2021 13:42
Рубрика: Власть

Песков назвал принцип выплат родителям-одиночкам

Текст: Кира Латухина
Выплаты неполные семьи с детьми будут получать по принципу нуждаемости. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов по Посланию президента Федеральному Собранию, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Фото: Руслан Вахаев/РИА Новости Фото: Руслан Вахаев/РИА Новости
Фото: Руслан Вахаев/РИА Новости

Напомним, что речь идет о неполных семьях с детьми от восьми до 16 лет включительно. Владимир Путин вчера поручил назначить выплаты в размере 5650 рублей на таких детей с июля. Журналисты поинтересовались, будет ли получать эту поддержку разведенная мать-одиночка, бывший муж которой платит ей небольшие алименты из "белой зарплаты".

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"Если она подпадает под категорию... Это основано еще на понятии нуждаемости", - объяснил Песков.

На вопрос, будет ли учитывается определенный уровень дохода, ниже которого можно рассчитывать на эту выплату, пресс-секретарь президента ответил: "Безусловно, конечно". "Здесь главный принцип - это принцип нуждаемости", - заключил он.

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