Песков рассказал о переговорах Путина с Лукашенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал агентству РИА Новости о переговорах лидеров России и Беларуси, которые завершились в Москве. По его словам, главы государств обсуждали вопросы экономического взаимодействия между двумя странами. Беседа длилась почти четыре часа.

"Главным образом промышленную кооперацию, сотрудничество в сфере энергетики и медицины, взаимодействие в высокотехнологичных областях, - уточнил Дмитрий Песков. - Кроме того подвели итоги работы, которая была за прошедший период проделана на уровне правительств по линии профильных ведомств".

В ходе беседы, по словам Пескова, российский президент контактировал с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным и с другими членами кабмина "для сверки часов по тем или иным направлениям российско-белорусского сотрудничества".