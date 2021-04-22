Ученые смоделировали походку и вычислили скорость ходьбы тираннозавра

Ученые из Университета Врие в Амстердаме построили 3D-морфологическую модель тираннозавра, взяв в качестве образца восстановленный образец древнего млекопитающего в Голландском национальном музее естественной истории.

Предметом исследования стал хвост животного: каким образом огромные неуклюжие на вид существа передвигались на двух лапах, как быстро и какую роль в движении играл длинный хвост? Результаты опубликованы в издании Royal Society Open Science.

Хвост у животных имеет особые функции. Он состоит из множества суставов, связок и мыщц. Реконструированный хвост тираннозавра весил почти тонну. "Во время передвижения с предпочтительной скоростью животные, как правило, используют резонанс, согласовывая локомоторные частоты с незатухающими собственными частотами соответствующих частей тела", сообщают ученые.

У тираннозавров роль балансира играл хвост, раскачиваясь вверх-вниз и делая поступь животного упругой, пружинистой и экономичной. Частоту и амплитуду этих движений и хотели зафиксировать исследователи, что важно для понимания механики движения.

К реальному скелету ученые добавили виртуальные мышцы, и, проведя биомеханический анализ, получили предположительную скорость движения тираннозавра. Она составила 4,6 километра в час - примерно также идет человек. Такая небольшая скорость требует большего балансира - в этом помогал хвост, благодаря его раскачиваниям и походка становилась пружинящей, а динозавр передвигался с минимальными затратами энергии.