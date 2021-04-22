Посол США прибыл в аэропорт Шереметьево

Посол США в России Джон Салливан находится в аэропорту Шереметьево, откуда, как предполагается, вылетит в Америку через Лондон. Об этом сообщает утром 22 апреля ТАСС.

Ранее дипломат покинул свою резиденцию "Спасо-хаус" в районе Арбата, в машину посла загрузили три чемодана.

Рейс на Лондон вылетает в 10:00.

Новостной портал Axios сообщил со ссылкой на свои источники, что Салливан отправится в Вашингтон для консультаций в Госдепартаменте США, чтобы в ближайшие недели снова вернуться в Москву.

По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, помощник президента России Юрий Ушаков, встречаясь с Салливаном на прошлой неделе, порекомендовал ему отправиться в США для консультаций.

Прибыв в Шереметьево, Салливан прошел в зал дипломатических делегаций, не общаясь с прессой.