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22.04.2021 10:29
Рубрика: Экономика

Просроченные долги россиян по потребкредитам достигли четверти всего портфеля

Текст: Евгений Гайва

Доля просроченных долгов россиян по потребительским кредитам на 1 апреля 2021 года достигла 25% от всего портфеля потребкредитов. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Показатель вырос на 5,3 процентного пункта (п.п.) по сравнению с аналогичной датой прошлого года.

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС
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Доля просроченных более чем на 90 дней микрозаймов на 1 апреля выросла на 4,8 п. п., до 30,4%, автокредитов - на 1 п. п., до 7,5%, ипотеки - на 0,1 п. п., до 1,5%, приводит ТАСС данные НБКИ. Общий прирост просроченных долгов стал максимальным среди всех видов кредитов физлицам, отмечают аналитики.

При этом доля просрочки по кредитным картам за год, напротив, сократилась на 0,8 п. п. и составила 7% на 1 апреля.

Как отметил представитель НБКИ Алексей Волков, банки продолжают контролировать ситуацию с кредитными рисками своих клиентов, выдавая розничные кредиты, прежде всего, тем гражданам, чьи показатели долговой нагрузки и персонального кредитного рейтинга находятся на приемлемом уровне.

Рост просрочки в 2020-2021 годах был довольно незначительный, так как банки реструктурировали долги, отметил Волков.

Экономика Финансы Долги и кредиты

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