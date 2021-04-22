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22.04.2021 13:43
Рубрика: Власть

Путин обсудил с премьер-министром Саксонии поставки вакцин от COVID-19

Текст: Кира Латухина
Президент России провел телефонный разговор с премьер-министром федеральной земли Саксония (ФРГ) Михаэлем Кречмером.

Кречмер сейчас в Москве - он приехал на мероприятия Года Германии в России.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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Путин и премьер-министр Саксонии обсудили перспективы развития российско-германских отношений, важную роль в которых играют межрегиональные связи, отметили в пресс-службе Кремля.

В беседе особое внимание было уделено вопросам борьбы с коронавирусом. Путин подтвердил готовность России к взаимодействию с германскими партнерами на этом направлении, включая организацию поставок и совместного производства вакцин.

Кречмер попросил рассказать о российских подходах к урегулированию внутриукраинского кризиса, и президент РФ удовлетворил его интерес. Также в разговоре была затронута ситуация вокруг блогера Алексея Навального.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Вакцинация от коронавируса

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