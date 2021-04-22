Путин предложил преференции компаниям за инвестиции в "зеленые технологии"

Иностранные компании, решившие вкладывать средства в чистые технологии в России, могут получить преференции. Об этом заявил президент РФ, выступая на онлайн-саммите по климату, организованном США.

"Борьба за сохранение климата, конечно же, призвана объединять усилия всего мирового сообщества", - подчеркнул Владимир Путин.

"Россия готова предложить целый набор совместных проектов, рассмотреть возможность преференций даже для зарубежных компаний, которые хотели бы инвестировать в чистые технологии, в том числе, и у нас в стране", - сказал президент.

Видео: RT