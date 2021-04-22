Путин пригласил все страны вместе инвестировать в климатические проекты

Президент России Владимир Путин в своем выступлении на международном саммите по вопросам климата призвал все заинтересованные страны подключиться к исследованиям в этой области и вместе инвестировать в значимые проекты.

"Было бы весьма важно наладить широкое и эффективное международное сотрудничество по расчетам и мониторингу объемов эмиссии всех видов вредных выбросов в атмосферу", - отметил российский лидер.

"Приглашаем все заинтересованные страны подключиться к совместным научным исследованиям, сообща инвестировать в практически значимые климатические проекты, активнее заняться разработкой низко-углеродных технологий по смягчению последствий и адаптации к изменениям климата", - заявил он.

Среди важнейших задач в этой сфере Владимир назвал борьбу с глобальным потеплением. "Если бы, скажем, в предстоящие 30 лет удалось сократить эмиссию метана в два раза, то, по мнению экспертов, глобальная температура к 2050 году снизилась бы на 0,18 градуса", - отметил президент. "Что, кстати, составляет до 45 процентов разницы между текущей температурой и целью Парижского соглашения", - добавил он.

Видео: RT