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Рубрика: Власть

Путин пригласил все страны вместе инвестировать в климатические проекты

Текст: Галина Мисливская
Президент России Владимир Путин в своем выступлении на международном саммите по вопросам климата призвал все заинтересованные страны подключиться к исследованиям в этой области и вместе инвестировать в значимые проекты.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Было бы весьма важно наладить широкое и эффективное международное сотрудничество по расчетам и мониторингу объемов эмиссии всех видов вредных выбросов в атмосферу", - отметил российский лидер.

Фото: Вадим Брайдов/ТАСС
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"Приглашаем все заинтересованные страны подключиться к совместным научным исследованиям, сообща инвестировать в практически значимые климатические проекты, активнее заняться разработкой низко-углеродных технологий по смягчению последствий и адаптации к изменениям климата", - заявил он.

Среди важнейших задач в этой сфере Владимир назвал борьбу с глобальным потеплением. "Если бы, скажем, в предстоящие 30 лет удалось сократить эмиссию метана в два раза, то, по мнению экспертов, глобальная температура к 2050 году снизилась бы на 0,18 градуса", - отметил президент. "Что, кстати, составляет до 45 процентов разницы между текущей температурой и целью Парижского соглашения", - добавил он.

Видео: RT

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