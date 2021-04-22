Путин пригласил Зеленского в Москву

Президент России Владимир Путин ответил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому на приглашение о встрече в Донбассе.

"В последнее время действующее руководство Украины предприняло очень много шагов, разрушающих российско-украинские отношения. Это касается ряда проблем в двусторонних отношений... это касается отношения к РПЦ и попытки ее разрушения, это касается отношения к русскому языку и русскоговорящим гражданам Украины и к российским гражданам, проживающим на Украине", - перечислил Владимир Путин.

"Очень много было шагов, направленных на разрушение наших отношений, о чем мы, безусловно, можем только сожалеть", - сказал он.

"Но если президент Зеленский хочет начать восстановление этих отношений, мы будем это только приветствовать", - заверил российский лидер. "Возникает вопрос: мы что хотим обсуждать на этой встрече? Если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то тогда в первую очередь руководство Украины должно встречаться с руководителями республик ЛНР и ДНР, а уже потом обсуждать эти проблемы с представителями третьих стран, в данном случае, Россией", - сказал он.

"Если речь идет о развитии двусторонних отношений, то, пожалуйста, мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время", - заключил Путин.