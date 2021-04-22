Путина показали в эфире саммита по климату во время выступления Макрона

На онлайн-саммите по климату, организованном США, произошел технический сбой. Во время выступления президента Франции американские организаторы включили выступление российского лидера.

Речь Эммануэля Макрона была краткой и лаконичной. Когда французский президент сделал паузу, устроители саммита, видимо, подумали, что это конец выступления, и включили Москву, Кремль. Правда, звука вначале не было. Как и объявления о том, что сейчас будет выступать президент России. Возникла пауза. Впрочем, потом все заработало и Владимир Путин выступил с речью.

Оказалось, Макрон говорил в записи. Из-за технической накладки ее пришлось повторить уже после заявлений Владимира Путина, который был на связи в прямом эфире.