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22.04.2021 18:20
Рубрика: Власть

Путина показали в эфире саммита по климату во время выступления Макрона

Текст: Кира Латухина

На онлайн-саммите по климату, организованном США, произошел технический сбой. Во время выступления президента Франции американские организаторы включили выступление российского лидера.

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
Видеотрансляция: Путин выступил на Саммите лидеров по вопросам климата

Речь Эммануэля Макрона была краткой и лаконичной. Когда французский президент сделал паузу, устроители саммита, видимо, подумали, что это конец выступления, и включили Москву, Кремль. Правда, звука вначале не было. Как и объявления о том, что сейчас будет выступать президент России. Возникла пауза. Впрочем, потом все заработало и Владимир Путин выступил с речью.

Оказалось, Макрон говорил в записи. Из-за технической накладки ее пришлось повторить уже после заявлений Владимира Путина, который был на связи в прямом эфире.

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