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Текст:   Марина Трубилина 
17:18 22.04.2021

Разрабатывается суперсервис о строительстве частных домов

Разработать суперсервис об индивидуальном жилищном строительстве планирует ДОМ.РФ.

Фото: iStock
Минстрой: Сейчас лучшее время для покупки квартиры в новостройке

Компания совместно с Минстроем и Минцифрой работает над цифровизацией индивидуального жилищного строительства. Результатом станет суперсервис, который позволит в онлайн-режиме выбирать типовые проекты домов с готовой документацией, строительную компанию и банк для получения ипотеки. Об этом в ходе онлайн-конференции для застройщиков "Сбер Про" рассказал замгендиректора ДОМ.РФ Артем Федорко.

"Важно, чтобы услуги, которые граждане получают в части выбора проектов, в части разрешительных документов, можно было получить онлайн. Участники рынка тоже должны иметь возможность работать в рамках цифровых сервисов", - отметил он.

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