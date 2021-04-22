Разрабатывается суперсервис о строительстве частных домов

Разработать суперсервис об индивидуальном жилищном строительстве планирует ДОМ.РФ.

Компания совместно с Минстроем и Минцифрой работает над цифровизацией индивидуального жилищного строительства. Результатом станет суперсервис, который позволит в онлайн-режиме выбирать типовые проекты домов с готовой документацией, строительную компанию и банк для получения ипотеки. Об этом в ходе онлайн-конференции для застройщиков "Сбер Про" рассказал замгендиректора ДОМ.РФ Артем Федорко.

"Важно, чтобы услуги, которые граждане получают в части выбора проектов, в части разрешительных документов, можно было получить онлайн. Участники рынка тоже должны иметь возможность работать в рамках цифровых сервисов", - отметил он.