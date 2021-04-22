До 15 июня в столице соберут заявки на посадку именного дерева

Почти 15 тысяч заявок получил проект "Наше дерево" за два года работы. Благодаря этой инициативе москвичи могут бесплатно высадить дерево в честь рождения ребенка. Об этом сообщает портал мэра столицы.

Семейно-экологический проект "Наше дерево" появился два года назад и за короткое время стал одним из самых популярных у москвичей. По заявкам горожан высажено более семи тысяч деревьев. "Нами уже получено около семи тысяч заявок на высадку разных пород деревьев в этом году. Прием заявок продлится до 15 июня", - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Создан проект совместно столичным департаментом информационных технологий и департаментом природопользования и охраны окружающей среды Москвы. Дерево можно высадить в честь рождения ребенка, который появился на свет после 1 января 2019 года. Отправить заявку необходимо до того, как малышу исполнится три года. Сделать это может один из родителей, у которого есть постоянная регистрация в Москве.

Как отметил Бирюков, чаще всего участники проекта "Наше дерево" выбирали липу - всего было забронировано более 6 тысяч 500 таких саженцев. Также популярна сосна, клен, белая ива и рябина - москвичи оставили более чем по тысяче заявок на каждый из этих видов. Высаживать деревья предпочитают в Москворецком и Тропаревском лесопарках, Битцевском лесу, Измайловском парке, природном заказнике "Долина реки Сетунь" и в парке "Певческое поле".

В сентябре этого года саженцы появятся на 21 природной территории. В их числе - парк "Кузьминки-Люблино", Жулебинский, Бирюлевский и Куркинский лесопарки, Алешкинский лес. Кстати, в 2019 году жители высадили свыше 2 тысячи 300 деревьев, в 2020 году столичные парки украсили уже пять тысяч деревьев, в этом году число посадок может составить около десяти тысяч деревьев.