Новости

Минэкономразвития прогнозирует укрепление рубля 10:02
Житель Новосибирской области пойдет под суд за поджог 63 дач 09:58
Массовый переезд белорусских компаний в Латвию оказался фейком 09:54
На Украину прибыли три военных самолета США, Британии и Канады 09:43
Ракеты "Циркон" выведут ВМФ России на новый уровень 09:34
МИД РФ назвал "ультиматумы" Чехии неприемлемыми и недопустимыми 09:33
В Крыму наказали украинских рыболовов, задержанных с пятью км сетей 09:30
Видео: В Хабаровске глыбы льда снесли ограждение на набережной Амура 09:23
Еврокомиссия хочет подать в суд на AstraZeneсa 09:19
Посол США прибыл в аэропорт Шереметьево 09:15
В Балашихе вор унес из квартиры ценности на 5 миллионов рублей 09:13
Власти Финляндии не исключают возможности вступления в НАТО 08:51
До 15 июня в столице соберут заявки на посадку именного дерева 08:49
Начато устройство земляного полотна на Дальнем Западном обходе Краснодара 08:19
Греф оценил вероятность третьей волны коронавируса в России 07:59
WSJ: Байден намерен признать геноцид армян в Османской империи 07:56
Кардиолог объяснил, опасно ли для сердца спать на левом боку 07:52
Названы лучшие для командировок города России 07:45
Минтруд изучит вопрос продления майских праздников 07:44
В Хабаровском крае появится филиал "Союзмультфильма" 07:42
СК: В Забайкалье главврач больницы оплачивал счета ЖКХ за счет бюджета 07:36
В Австралии продано кольцо с самым крупным в стране бриллиантом 07:11
У берегов Китая пять человек пропали без вести при столкновении двух судов 06:55
Эквадор вернет режим ЧС и комендантский час из-за COVID-19 06:46
Малайзия и Сингапур помогут Индонезии искать пропавшую подводную лодку 06:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Пять вопросов о вакцине "ЭпиВакКорона"
Пять вопросов о вакцине "ЭпиВакКорона"
22.04.2021 08:49
Рубрика: Общество

До 15 июня в столице соберут заявки на посадку именного дерева

Текст: Ирина Огилько

Почти 15 тысяч заявок получил проект "Наше дерево" за два года работы. Благодаря этой инициативе москвичи могут бесплатно высадить дерево в честь рождения ребенка. Об этом сообщает портал мэра столицы.

Фото: istock
В московских парках замечены крупные стаи щеглов

Семейно-экологический проект "Наше дерево" появился два года назад и за короткое время стал одним из самых популярных у москвичей. По заявкам горожан высажено более семи тысяч деревьев. "Нами уже получено около семи тысяч заявок на высадку разных пород деревьев в этом году. Прием заявок продлится до 15 июня", - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Создан проект совместно столичным департаментом информационных технологий и департаментом природопользования и охраны окружающей среды Москвы. Дерево можно высадить в честь рождения ребенка, который появился на свет после 1 января 2019 года. Отправить заявку необходимо до того, как малышу исполнится три года. Сделать это может один из родителей, у которого есть постоянная регистрация в Москве.

Как отметил Бирюков, чаще всего участники проекта "Наше дерево" выбирали липу - всего было забронировано более 6 тысяч 500 таких саженцев. Также популярна сосна, клен, белая ива и рябина - москвичи оставили более чем по тысяче заявок на каждый из этих видов. Высаживать деревья предпочитают в Москворецком и Тропаревском лесопарках, Битцевском лесу, Измайловском парке, природном заказнике "Долина реки Сетунь" и в парке "Певческое поле".

В сентябре этого года саженцы появятся на 21 природной территории. В их числе - парк "Кузьминки-Люблино", Жулебинский, Бирюлевский и Куркинский лесопарки, Алешкинский лес. Кстати, в 2019 году жители высадили свыше 2 тысячи 300 деревьев, в 2020 году столичные парки украсили уже пять тысяч деревьев, в этом году число посадок может составить около десяти тысяч деревьев.

В регионах Общество Природа Общество Семья и дети Москва Правительство Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Выплаты детям и борьба с COVID-19. Главные тезисы Послания президента
Минтруд изучит вопрос продления майских праздников
Пушков ответил на заявление Псаки о "толстокожести" США
Греф оценил вероятность третьей волны коронавируса в России
МИД РФ прокомментировал ультиматум Чехии по возвращению дипломатов
Кому предназначена вакцина "ЭпиВакКорона"
Роспотребнадзор обязал возвращающихся из-за границы сдавать тест на COVID-19