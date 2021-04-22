Новости

Массовый переезд белорусских компаний в Латвию оказался фейком 09:54
На Украину прибыли три военных самолета США, Британии и Канады 09:43
Ракеты "Циркон" выведут ВМФ России на новый уровень 09:34
МИД РФ назвал "ультиматумы" Чехии неприемлемыми и недопустимыми 09:33
В Крыму наказали украинских рыболовов, задержанных с пятью км сетей 09:30
Видео: В Хабаровске глыбы льда снесли ограждение на набережной Амура 09:23
Еврокомиссия хочет подать в суд на AstraZeneсa 09:19
Посол США прибыл в аэропорт Шереметьево 09:15
В Балашихе вор унес из квартиры ценности на 5 миллионов рублей 09:13
Власти Финляндии не исключают возможности вступления в НАТО 08:51
До 15 июня в столице соберут заявки на посадку именного дерева 08:49
Начато устройство земляного полотна на Дальнем Западном обходе Краснодара 08:19
Греф оценил вероятность третьей волны коронавируса в России 07:59
WSJ: Байден намерен признать геноцид армян в Османской империи 07:56
Кардиолог объяснил, опасно ли для сердца спать на левом боку 07:52
Названы лучшие для командировок города России 07:45
Минтруд изучит вопрос продления майских праздников 07:44
В Хабаровском крае появится филиал "Союзмультфильма" 07:42
СК: В Забайкалье главврач больницы оплачивал счета ЖКХ за счет бюджета 07:36
В Австралии продано кольцо с самым крупным в стране бриллиантом 07:11
У берегов Китая пять человек пропали без вести при столкновении двух судов 06:55
Эквадор вернет режим ЧС и комендантский час из-за COVID-19 06:46
Малайзия и Сингапур помогут Индонезии искать пропавшую подводную лодку 06:35
Ученые доказали опасность некоторых моделей питания 06:34
Пушков ответил на заявление Псаки о "толстокожести" США 06:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Пять вопросов о вакцине "ЭпиВакКорона"
Пять вопросов о вакцине "ЭпиВакКорона"
22.04.2021 08:45

Железные воды Карелии

Первый российский курорт появился благодаря уникальным природным источникам
Текст: Аксинья Донская
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 86(8437)
Весна - время авитаминоза. Специалисты говорят: если вы ощущаете слабость, упадок сил, снижение внимания, постоянную сонливость, апатию, нехватку жизненной энергии, сдайте анализ на содержание железа в организме.
Отдых в Карелии весной животворен и для души, и для тела. Фото: Игорь Подгорный/ РИА Новости Отдых в Карелии весной животворен и для души, и для тела. Фото: Игорь Подгорный/ РИА Новости
Отдых в Карелии весной животворен и для души, и для тела. Фото: Игорь Подгорный/ РИА Новости

По статистике, до 40 процентов россиян страдают от его недостатка. Существует много продуктов, в которых содержится железо. Но очень сложно сбалансировать питание так, чтобы восполнить его дефицит. А ведь этот микроэлемент жизненно важен: благодаря железу осуществляется транспортировка кислорода к тканям, происходят обменные процессы, железо принимает непосредственное участие в работе защитной системы организма.

Восполнить нехватку важнейшего микроэлемента можно также при помощи марциальной воды, в составе которой имеется двухвалентное железо, которое легко усваивается организмом.

Согласно истории, целебный ключ был обнаружен в 1714 году в Карелии, в 50 километрах от сегодняшнего Петрозаводска. Много лет страдавший от сердечно-сосудистых заболеваний работник Кончезерского медеплавильного завода, следивший за вывозом руды с Рав-болота, уже после трехдневного употребления воды из источника почувствовал облегчение. Молва об этом дошла до царя, который и направил для исследования целебных вод Лаврентия Блюментроста, ставшего в будущем первым президентом Российской академии наук.

Научные эксперименты с водой подхватили другие ученые. Была набрана группа больных солдат Олонецкого батальона. Терапия оказалась действенной. Сам Петр I на лечение прибыл в 1719 году и после несколько раз для отдыха выбирал именно это место в Карелии, где по его указу был открыт первый российский курорт, который существует и по сей день.

Марциальная вода получила свое название от имени древнеримского бога войны Марса, который также является покровителем железа.

Впоследствии советские ученые проводили исследование воды и подтвердили ее полезные свойства. В 1933 - 1934 годах специальная экспедиция во главе с гидрологом В. В. Ивановым и химиком Е. В. Ренгартеном по заданию Центрального научно-изыскательного института курортологии детально изучила источник. К исследованиям привлекался известный немецкий бальнеоклиматолог, профессор Берлинского университета Адольф Биккель.

Сегодня в том самом месте по-прежнему бьют четыре источника. Это самоизливающиеся железистые и крепкие железистые слабоминерализованные гидрокарбонатно-сульфатные и сульфатно-гидрокарбонатные, кальциево-магниевые и магниево-кальциевые, кислые, холодные воды. Содержание железа в них в течение года изменяется не более чем на 11 мг/л.

Марциальная вода не только помогает устранить дефицит железа, но и обладает высокой антибактериальной активностью в отношении патогенной микрофлоры, увеличивает сопротивляемость организма инфекциям, улучшает аппетит, способствует общему укреплению организма. Ведь в ней содержится кальций, магний, натрий и марганец. Она благотворно влияет на почки и желудочно-кишечный тракт, защитные функции организма, повышает содержание гемоглобина в крови.

К сожалению, транспортировать эту воду нельзя. Все попытки ее бутилировать не увенчались успехом: она теряет свои полезные свойства. Хранить ее следует при температуре от +5 до +15 градусов Цельсия в защищенном от света месте не более 12 часов.

Употребляют "железную" воду непосредственно вблизи источника, поездка к которому может стать отличным поводом не только побывать в живописной Карелии, но и оздоровить организм.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область

Главное сегодня

Выплаты детям и борьба с COVID-19. Главные тезисы Послания президента
Минтруд изучит вопрос продления майских праздников
Пушков ответил на заявление Псаки о "толстокожести" США
Греф оценил вероятность третьей волны коронавируса в России
МИД РФ прокомментировал ультиматум Чехии по возвращению дипломатов