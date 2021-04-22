Весна - время авитаминоза. Специалисты говорят: если вы ощущаете слабость, упадок сил, снижение внимания, постоянную сонливость, апатию, нехватку жизненной энергии, сдайте анализ на содержание железа в организме.

Отдых в Карелии весной животворен и для души, и для тела. Фото: Игорь Подгорный/ РИА Новости

По статистике, до 40 процентов россиян страдают от его недостатка. Существует много продуктов, в которых содержится железо. Но очень сложно сбалансировать питание так, чтобы восполнить его дефицит. А ведь этот микроэлемент жизненно важен: благодаря железу осуществляется транспортировка кислорода к тканям, происходят обменные процессы, железо принимает непосредственное участие в работе защитной системы организма.

Восполнить нехватку важнейшего микроэлемента можно также при помощи марциальной воды, в составе которой имеется двухвалентное железо, которое легко усваивается организмом.

Согласно истории, целебный ключ был обнаружен в 1714 году в Карелии, в 50 километрах от сегодняшнего Петрозаводска. Много лет страдавший от сердечно-сосудистых заболеваний работник Кончезерского медеплавильного завода, следивший за вывозом руды с Рав-болота, уже после трехдневного употребления воды из источника почувствовал облегчение. Молва об этом дошла до царя, который и направил для исследования целебных вод Лаврентия Блюментроста, ставшего в будущем первым президентом Российской академии наук.

Научные эксперименты с водой подхватили другие ученые. Была набрана группа больных солдат Олонецкого батальона. Терапия оказалась действенной. Сам Петр I на лечение прибыл в 1719 году и после несколько раз для отдыха выбирал именно это место в Карелии, где по его указу был открыт первый российский курорт, который существует и по сей день.

Марциальная вода получила свое название от имени древнеримского бога войны Марса, который также является покровителем железа.

Впоследствии советские ученые проводили исследование воды и подтвердили ее полезные свойства. В 1933 - 1934 годах специальная экспедиция во главе с гидрологом В. В. Ивановым и химиком Е. В. Ренгартеном по заданию Центрального научно-изыскательного института курортологии детально изучила источник. К исследованиям привлекался известный немецкий бальнеоклиматолог, профессор Берлинского университета Адольф Биккель.

Сегодня в том самом месте по-прежнему бьют четыре источника. Это самоизливающиеся железистые и крепкие железистые слабоминерализованные гидрокарбонатно-сульфатные и сульфатно-гидрокарбонатные, кальциево-магниевые и магниево-кальциевые, кислые, холодные воды. Содержание железа в них в течение года изменяется не более чем на 11 мг/л.

Марциальная вода не только помогает устранить дефицит железа, но и обладает высокой антибактериальной активностью в отношении патогенной микрофлоры, увеличивает сопротивляемость организма инфекциям, улучшает аппетит, способствует общему укреплению организма. Ведь в ней содержится кальций, магний, натрий и марганец. Она благотворно влияет на почки и желудочно-кишечный тракт, защитные функции организма, повышает содержание гемоглобина в крови.

К сожалению, транспортировать эту воду нельзя. Все попытки ее бутилировать не увенчались успехом: она теряет свои полезные свойства. Хранить ее следует при температуре от +5 до +15 градусов Цельсия в защищенном от света месте не более 12 часов.

Употребляют "железную" воду непосредственно вблизи источника, поездка к которому может стать отличным поводом не только побывать в живописной Карелии, но и оздоровить организм.