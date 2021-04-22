Мавзолей закроют на время подготовки к Параду Победы

С 23 апреля по 14 мая Мавзолей Ленина будет закрыт для посетителей. Как сообщил отдел по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны РФ, ограничения обусловлены подготовкой к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

"Допуск посетителей в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены с 23 апреля по 14 мая 2021 года осуществляться не будет", - говорится в сообщении.

В прошлом году Мавзолей и некрополь закрывали с 17 ноября по 16 апреля из-за эпидемиологической обстановки. Сразу после открытия усыпальницы на Красной площади собралась большая очередь из желающих увидеть Ленина.