На Тамбовщине помогли сельской жительнице похоронить вдову ветерана, которая скончалась в гостях в Подмосковье. Женщина обратилась за финансовой поддержкой к местным властям и, получив отказ, поделилась своим возмущением с журналистами. История получила резонанс, вмешался губернатор. На что могут рассчитывать семьи умерших, выясняла "РГ".

Бабушка из Инжавинского района была вдовой участника Великой Отечественной войны, труженицей тыла. Трудно предположить, что у нее не имелось похоронных сбережений, за которыми, увы, так часто охотятся мошенники. Но факт остается фактом: хоронить старушку предстояло ее внучатой племяннице, которая сообщила - сначала чиновникам, затем СМИ, - что живет бедно и не может оплатить рытье могилы и перевозку тела до кладбища.

- Мы пытались поговорить с внучатой племянницей умершей, но наши слова были не совсем верно интерпретированы, - отметили в районном управлении соцзащиты. - На самом деле федеральное законодательство диктует строгие правила. Социальное пособие на погребение составляет 6424,98 рубля (оно выплачивается, когда вы хороните человека за свой счет и обращаетесь за компенсацией в течение полугода. - Прим. ред). Умершая Юлия Никифоровна Крутских - вдова участника Великой Отечественной войны. По закону право возмещения расходов на погребальные процедуры у нее отсутствует.

Ситуацию прокомментировал также тамбовский губернатор Александр Никитин. Из его слов следует, что, хотя "размер социального пособия чрезвычайно низок", предоставлять женщине катафалк и рабочих для похорон районные власти были не обязаны. Однако сотрудники соцзащиты должны были проявить человеческое участие и не оставлять впавшую в отчаяние землячку один на один с ее горем, заявил глава региона. По его поручению с похоронами помогли местная администрация и отделение партии.

Прокуратура Тамбовской области добавила, что нарушений закона со стороны чиновников изначально не было, так как умершая была труженицей тыла. Меры соцподдержки для таких граждан определяются на уровне регионов. На Тамбовщине льгот, связанных с погребением, у тружеников тыла нет.

Справка "РГ"

Погребение участников и инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и военной службы регулируется статьей 24 ФЗ "О ветеранах". Место захоронения выбирается с учетом пожеланий родственников. Расходы, связанные с перевозкой тела до кладбища, кремированием, погребением, изготовлением и установкой надгробного памятника, возмещаются за счет средств Минобороны либо иных силовых структур, где служил умерший. "Погребение ветеранов других категорий осуществляется по ФЗ "О погребении и похоронном деле". Статьей 10 предусмотрена выплата социального пособия, которая производится в день обращения на основании справки о смерти. Размер - 6424,98 рубля", - подтвердили в прокуратуре.