Оперштаб: Еще 1907 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице выздоровели еще 1907 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 977 880.

В Москве выявлено 2704 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 1092 человека. В столице скончались 54 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.